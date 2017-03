Liberec obhájil pohár! Všechno klape, tohle je první splněný sen, říká Will

Je hotovo, Liberec po deseti letech dokázal jako první tým znovu obhájit vítězství v základní části. Rozhodlo se o tom v předposledním kole, Bílí Tygři slavili zisk Prezidentova poháru i navzdory nájezdové prohře 1:2 v Litvínově. „Máme obrovskou radost, je to skvělý pocit. Teď doufám, že vstoupíme silně i do play off a budeme v tom pokračovat,“ prohlásil gólman Roman Will.

Co pro vás a pro tým znamená obhajoba Prezidentského poháru?

„Já jsem za to hrozně rád, skvělý pocit. Tohle je náš první cíl, který jsme měli. Máme perfektní partu kluků, všichni mají obrovskou radost. Všechno klape, jak má. Jasně, občas se to zadrhne, ale to je ve sportu logické. Tohle je náš první splněný sen, jsme za něj hrozně rádi. Teď doufám, že vstoupíme silně do play off a budeme v tom pokračovat.“

Třinec prohrával, takže nakonec na dnešním výsledku vůbec nezáleželo. Věděli jste to?

„Nechtěl jsem se dívat na výsledkovou tabuli, chtěl jsem to dostat z hlavy. Po základní hrací době se ale objevily výsledky na tabuli, měl jsem obrovskou radost.“

Dohrávalo se vám pak líp s vědomím, že jste cíl splnili?

„Je to super, možná jsme si trošku více dovolili, člověk to v hlavě má, to je jasné. Ale každý chce vyhrát zápas, i my ho dneska chtěli dotáhnout do vítězného konce.“

A než jste výsledek Třince znali, bylo těžké zůstat v klidu? Zápas v Litvínově se pro vás nevyvíjel dobře, mohlo to skončit nakonec i komplikací.

„Komplikujeme si to delší dobu sami. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Třinec nám trošku pomohl, ale my si zasloužili pohár obhájit. Hráli jsme výborný hokej, celých 51 zápasů se držíme toho, co chceme. Občas to nejde, ale to je normální. Naše výkony jsou solidní, hokej lidi baví.“

Nepropadáte ani větší krizi. Teď jste sice prohráli tři zápasy za sebou, ale to se vám v sezoně párkrát stalo a nikdy vás to nesložilo. Je tohle vědomí vzpruhou před play off?

„Přesně tak. Prohrát je normální, nikdo nevyhraje 52 zápasů v sezoně. A když se prohraje, musí se prohrát se ctí, ne to jen odjezdit, odklouzat. To by se nelíbilo našemu trenérovi, ani vedení. Tohle je naše identita. Bojujeme za každého stavu, několikrát jsme nepříznivé výsledky i zvrátili.“