Zlínské eso Holík věří v play off: Nabídky z KHL neřeším

Fanouškem Sparty se určitě nestane. Ale v pátek jí prostě bude útočník Petr Holík přát, ať porazí Plzeň a pomůže jeho týmu do play off. K tomu potřebuje výběr PSG Zlín ještě další „maličkost“: nenechat ani bod Karlovým Varům. „Play out jsem ještě nehrál a hrát ho ani nechci,“ zdůraznila hvězda aktuálně jedenáctého celku extraligy.

Jak vidíte vaši pozici?

„Určitě věřím, že postoupíme do play off. Jdeme do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. To je náš hlavní úkol. Nesmíme během něj myslet na to, jak hrají druzí.“

Na Karlovy Vary se vám v této sezoně nedaří…

„Jsou nepříjemné, hrají dobře. Naposledy porazily Spartu. Máme s nimi docela špatnou bilanci, ale je to poslední zápas základní části. Dáme do toho všechno. V kabině je sranda, vše v pohodě. Doufám, že se to promítne i na ledě. Náš poslední výkon v Hradci byl mnohem lepší než předtím v Olomouci.“

Jak přistoupí Sparta k duelu s Plzní?

„Těžko říct. Myslím, že každý chce vyhrát. Je jedno, jestli o něco jde nebo ne. Hrajeme hokej proto, abychom vyhrávali. Budu Spartě přát, ať vyhraje.“

To budete fandit Spartě poprvé v životě, co?

(úsměv) „Fandit jí nebudu, ale budu doufat, že to všechno vyjde a budeme v desítce my. Play out jsem ještě nehrál a hrát ho nechci. Když se podívám na body, které máme nahrané, asi by to člověka nebavilo. Kdybychom jich neměli tolik, bylo by to horší na hlavu a na nervy. Takto bychom to asi jenom dohráli.“

Jsou to vaše poslední zápasy za Zlín? Máte prý nabídku z KHL.

„Teď nic neřeším. Samozřejmě vím, jaké mám možnosti, ale zatím není nic hotové.“

Zlín - Chomutov: Holík dorazil odražený puk a vrátil domácím vedení - 3:2

Zlín - Pardubice: Vyrovnáno! Petr Holík se trefil na 2:2