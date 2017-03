VIDEO: O posledním v předkole je jasno, Plzeň vyhrála a postupuje

Základní část hokejové Tipsport extraligy vyvrcholila sedmi zápasy 52. kola. Nejnapínavější byl boj o poslední místo v předkole play off. Nejblíže k němu měla Plzeň, které stačil bod na ledě Sparty a ten také uhrála! Juchalo se i v Liberci, domácí tým tam přebral Prezidentský pohár a pak si hravě poradil s Mladou Boleslaví. Všechna utkání jste mohli sledovat ONLINE na iSport.cz.

Plzeň si na Spartě uhrála postup

Sparta měla bez ohledu na výsledek dnešního utkání jisté třetí místo v tabulce a přímý postup do čtvrtfinále, v kterém narazí na Brno. Plzeň bude hrát s Vítkovicemi. Zápas rozhodl Miroslav Indrák, který se postaral také o vyrovnávací gól ve třetí třetině.

Sparta - Plzeň: Plzeňská radost! Miroslav Indrák vstřelil vítězný gól, 2:3 po nájezdech

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:08. Kudrna, 28:12. Buchtele Hosté: 04:44. Martin Procházka, 47:27. Indrák, . Indrák Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Gernát, Piskáček, Švrček, Nedomlel, Eminger, Kalina – Řepík, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Klimek, Smejkal, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát (A) – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Machovský (Hylák) – Kvasnička, P. Kadlec (A), Moravčík, D. Sklenička, Pulpán (A), Čerešňák, Frühauf – T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík – Martin Procházka, Kratěna (C), Lev – Indrák, Preisinger, Stach – Schleiss, Koreis, Hrnka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:22. Kudělka Hosté: 19:05. Šimánek, 22:36. Kukumberg, 44:49. Jarůšek Sestavy Domácí: Král (Strmeň) – Valach, Dlapa, L. Chalupa, Kudělka, R. Černý, Skinner, Buchtela, Tejnor – Koblasa, Kämpf, Poletín – Račuk, Skokan, Hlava – Kaše, Raška, Lauko – Šťovíček, Hejcman, Chrpa. Hosté: Kacetl (J. Pavelka) – Vydarený, Čáp, Dietz, Gregorc, Newton, Štajnoch, Pavlas – Šimánek, Džerinš, T. Knotek – R. Pavlík, Kukumberg, Köhler – Picard, Dragoun, Jarůšek – Kopta, Nedvídek, J. Dvořák.

Výhru Třince trefil Sýkora

Třinec vítězstvím 3:2 v prodloužení v ocelářském derby proti Vítkovicím potvrdil druhé místo, z nějž vstoupí do čtvrtfinále play off extraligy proti jednomu z úspěšných týmů předkola. O šesté domácí výhře nad Ostravany v řadě rozhodl 38 sekund před koncem prodloužení Martin Růžička a dokonal obrat Ocelářů z 0:2 na 3:2. Vítkovice jdou z osmého místa v předkole play off na Plzeň.

Třinec - Vítkovice: Oceláři si v prodloužení vytvořili velký tlak a Martin Růžička rozhodl utkání

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:56. Petružálek, 29:47. Netík, 64:22. Martin Růžička Hosté: 01:43. D. Květoň, 07:15. Kurovský Sestavy Domácí: Hamerlík (Hrubec) – Linhart, Roth, L. Doudera, Krajíček, M. Doudera, Nosek, Jank, Hrabal – Jašek, Redenbach, Petružálek (A) – Adamský (A), Kane, Irgl (C) – Netík, Marosz, Martin Růžička – Cienciala, Marek Růžička, Hrňa. Trenér: Vladimír Kýhos. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Sloboda (A), Klok, Baranka, Výtisk (A), Urbanec, Krenželok, Kovář – Olesz (C), Roman, Zdráhal – Květoň, Kolouch, Vandas – Szturc, Balán, Tomi – Kurovský, Stastny, Hudeček. Trenér: Jakub Petr.

Zlín vyhrál, na předkolo ale nedosáhl

Na 11. pozici zaostali hráči Zlína za první desítkou o dva body. Energie zakončila po prohře základní část se ztrátou 21 bodů na dvanáctou Olomouc a má stejně jako poslední Pardubice jistotu účasti v baráži o udržení v nejvyšší soutěži.

Zlín - Karlovy Vary: Roberts Bukarts rozhodl v nájezdech

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:12. Kubiš, 53:57. Kubiš, . Bukarts Hosté: 00:59. Skuhravý, 02:05. Flek Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Kotvan, Marušák, Blaťák, Matějíček, Řezníček, Žižka, O. Horák – Kubiš, P. Holík, Bukarts – Říčka, Chytil, Šťastný – O. Veselý, Honejsek, J. Ondráček – Ostřížek, Popelka, Okál – Karafiát. Hosté: Honzík (Tadeáš Dvořák) – M. Rohan, Sičák, Harant, Baránek, Tomáš Dvořák, Baldajev, J. Tomeček – T. Rachůnek, Gríger, Mikulík – Vachovec, Skuhravý, Davídek – Harkabus, Stloukal, V. Tomeček – O. Beránek, Kindl, Flek.

Liberec převzal Prezidentský pohár a bral výhru

O výhře úřadujícího šampiona, který dokázal obhájit triumf v základní části, rozhodl gól Petra Jelínka v oslabení před polovinou zápasu, v němž se hosté prosadili až v samém závěru. Mladá Boleslav skončila desátá a narazí v předkole play off na sedmý Chomutov. Pokud uspěje, zopakuje si ve čtvrtfinále vzájemný souboj s Libercem.

Takhle slavili Tygři! V pátek převzali Tygři Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Kvůli pověrčivosti na něj hráči nesahají, už podruhé ale udělali výjimku a takhle s ním slavili. Na záběry ze stadionu se podívejte ve VIDEU.

A přece si sáhli! Takhle slavili Tygři s Prezidentským pohárem

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:12. Jánošík, 28:18. P. Jelínek, 36:56. Lakatoš, 53:28. Bližňák Hosté: 56:23. Žejdl Sestavy Domácí: Lašák (Will) – Pyrochta, Derner, Havlín, Jánošík, Plutnar, Kolmann – Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Bulíř, Radivojevič (C) – Valský, Plodek, Svačina – J. Stránský, Bližňák, Vantuch – Ordoš. Hosté: Halász (Groh) – Hanzlík (C), Kurka, Bernad, Štich, Holub, T. Voráček – Hyka, Musil, Lenc – Orsava, Klepiš, Žejdl – Látal, Urban, Pacovský (A) – Pabiška (A), Vampola, Jonák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:39. Jaroměřský, 32:28. R. Vlach, 65:00. R. Vlach Hosté: 37:37. O. Němec, 46:56. Dočekal Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek (A) – Skladaný, J. Knotek (A), Laš – Eberle, Sundher, Burian – R. Vlach, Herman, Holec – T. Mikúš, Mrázek, Matai – Kotala. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Bartejs, Kováčik (A), Gulaši, Zábranský, Malec, Šnajnar, Trška – Vondráček, Hruška, M. Kvapil (C) – Haščák, V. Němec, J. Káňa – Mallet, H. Zohorna, Dočekal – Horký, Nečas, Brabenec.

Pardubice prolomily sérii proher

Konečně výhra, Pardubice na závěr základní části slaví po osmi porážkách v řadě. Vervu tato ztráta odsoudila k pátému místu v tabulce, takže čtvrtfinále play off s Hradcem Králové bude začínat venku. Pardubice po většinu utkání vedly, ovšem Litvínov v hektickém závěru necelou vteřinu před třetí sirénou srovnal a dovedl zápas do prodloužení. V něm o bonusovém bodu pro domácí rozhodl Ján Sýkora, střelec dvou branek.

Pardubice - Litvínov: Přece jen výhra! Ján Sýkora vstřelil svůj druhý gól v zápase, 4:3 po prodloužení

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:59. P. Sýkora, 11:31. J. Sýkora, 39:35. Tomášek, 61:37. J. Sýkora Hosté: 29:06. Kubát, 47:59. Jurčík, 59:59. Trávníček Sestavy Domácí: J. Hübl (Martin Růžička) – Trončinský, Chaloupka, Schaus, Ovčačík, Nedbal, Ščotka, Havlík, Zajíc – P. Sýkora, Špirko, Beran – J. Sýkora, Tomášek, Hubáček – Bárta, Nahodil, Starý – M. Kaut, T. Kaut, Poulíček. Hosté: Petrásek (Pinc) – Gula, F. Pavlík, Sörvik, Frolo, Z. Sklenička, Kubát, Kokeš – Martynek, V. Hübl, Lukeš – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – M. Hořava, Gerhát, Trávníček – Válek, K. Reichel, J. Doležal.