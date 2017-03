Trenér Kýhos v akci: Bambus, dej to Petrymu doprostřed! Ažur jde!

V prvním díle jste se mohli obeznámit s koučinkem Františka Výborného, dnes přichází na řadu šéf ocelářské lávky.

Třinec v rámci 51. kola Tipsport extraligy prohrál v Boleslavi 1:5, když první dějství přenechal sokovi 1:2.

Z této fáze utkání jsou naše záběry ze střídačky včetně nasbíraných emocí.

„Útočníci, prosím vás, jakmile jsou před vámi dva a nemáme jasnej puk, třetí se musíte otočit a jít k těm bekům. Oni u nás furt krouží nahoru, jak jsme vám to ukazovali. Bejt na to připravený, ať nám nejezdí do těch přečíslení,“ nabádal Vladimír Kýhos hráče, aby si vybavili přípravu u videa, kde se boleslavská ofenziva probírala.

Nedostatky Kýhos našel i v přechodové fázi jeho svěřenců. Třeba u Daniela Rákose. „Dej to, Bambuuus,“ představoval si trenér jiné proniknutí do boleslavské obrany. Záhy po návratu hráče na střídačku dotyčného upozorňoval: „Dej to Petrymu (Petružálkovi) doprostřed a mazej do brány, oni to tam spolu sehrají.“

Po faulu Erika Hrni v útočném pásmu získali domácí přesilovku. „Kluci neděláme fauly v útočným pásmu. To jsou zbytečný fauly,“ štvalo trenéra. BK díky Tomáši Urbanovi výhodu zužitkovali. Úvodní inkaso Kýhos přešel mlčky a rychle burcoval: „Borci, jedeme, jedeme, nic se neděje!“

A našel i pochvalu pro beka Douderu. „To je vono, výborně Milane, parádně!“ potěšilo kouče provedení akce za vlastní brankou.

A pak to přišlo, srovnání z hole Jakuba Petružálka. „Yes! Parádní akce!“ plácl si s asistentem René Muchou. Jasně, padla i jiná slovíčka, která ke gólové euforii patří.

„Kubo, výborně jsi tam doskočil nahoru, parádně!“ ocenil Petružálkovo čtení hry.

Však se podívejte…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:37. Urban, 18:15. Hyka, 28:21. Žejdl, 39:35. Pospíšil, 56:07. Lenc Hosté: 15:45. Petružálek Sestavy Domácí: Maxwell (Halász) – Stříteský, Kučný, Kurka, Hanzlík (C), Holub, Štich – Hyka, Musil, Lenc – Pacovský, Urban, Látal – Žejdl, Klepiš, Orsava – Pabiška (A), Vampola (A), Pospíšil. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas (A), Hrabal, L. Doudera – Petružálek (A), Redenbach, Rákos – Martin Růžička, Kane, Adamský (C) – Hrňa, Marosz, Jašek – Netík, Marek Růžička, Cienciala.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Třinec: Petružálek zařídil vyrovnání na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT