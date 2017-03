Vlastňák, chycené trestné střílení, obrat. Hamerlík měl perné jubileum

A že to pro Hamerlíka bylo perné jubileum. Hned ve druhé minutě si do brány hokejkou srazil střelu Davida Květoně. Pak dostal v 8. minutě od Daniela Kurovského (premiérový gól osmnáctiletého útočníka v extralize) po několika odrazech další branku. Ale pak už ji zavřel. Zlikvidoval i trestné střílení Michaela Vandase.

Hrál se hodně otevřený zápas, vy jste měl 32 zákroků, Patrik Bartošák dokonce 42. Jaké to pro vás bylo?

„Prospali jsme trošku začátek, i když jsme si řekli, že nemůžeme nic ztratit, ani získat. Trošku jsme prospali, včetně mě. Byl to hokej nahoru dolů, dobrý, byly šance, musel lidi bavit. My jsme rádi za to, že jsme jej dokázali otočit a vyhrát.“

Co se stalo při první brance? Překvapila vás teč?

„Nepřekvapila. Byla to sražená střela, ale já vždycky dávám za hokejku ještě ruku - právě pro takové případy. Teď jsem si věřil, že to mám. Namotal jsem si to na hokejku a hodil si to tam sám. Moje chyba, bez debaty.“

Hrálo roli, že nejste tolik v permanenci? Že je potřeba několik zákroků na rozchytání?

„To ano, ale v tomto případě to nebyl takový problém. Fakt jsem si věřil, že to jen odpinknu do rohu. Nedal jsem tam ruku a... Evidentně jsem se přecenil.“

Za stavu 0:2 jste ale chytil trestné střílení Vandasovi. Lámal se tam zápas?

„Já se cítil dobře, i když první gól byl, jaký byl. Takové chyby se stávají, i tak jsem se cítil dobře. Věřil jsem si na zápas, i na trestné. Kdyby to bylo 0:3, tak by to bylo těžké.“

Tušil jste, co Vandas udělá? Znáte jej ze slovenské reprezentace, nebo srazů?

„Nejsem ten typ, co by studoval hráče. Pak mám tendenci se uchylovat k tomu, že vím, co dělá. Ne, čekal jsem. Vystřelil a trefilo mě to.“

Za Třinec jste odehrál 251 zápasů, gratulace za dorovnání klubového maxima Martina Vojtka. Jak vám to zní?

„Kokin (Vojtek) je legenda, samozřejmě, není jen tak někdo. (usměje se) Ale neřeším to. Jsem tu nějakou dobu, nějaké zápasy jsem odchytal, postupně to naskakuje. Těší mě to. Jsem rád, že jsem tu nechal, nebo nechávám, nějakou stopu. Na takové statistiky se osobně moc nedívám, ale těší mě to. Třinec už mi je srdci blízký, jsem tady v podstatě doma, tak jsem rád.“

S Vojtkem jste vychytali titul v roce 2011, je to i tím pro vás speciální?

„Každý, kdo Kokina zná, ví, že je sám o sobě speciální. Tímto jej pozdravuju. Sem tam si pořád napíšeme, taky tu chytal dlouho.“

Už se vám ozval, že jste jej v počtu zápasů dotáhnul?

„Neozval se, ale čekám, že napíše - co to má jako znamenat?“ (usměje se)