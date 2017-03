Šťastný kapitán Plzně po postupu: Bod jsme vydřeli, raduje se Kratěna

Ještě nebylo rozhodnuto, po 60. minutách byl stav 2:2, ale ten znamenal, že si Plzeň zahraje předkolo play off. „Ten bod jsme nakonec vydřeli. Jsme moc rádi, že to vyšlo,“ povídal po utkání kapitán mužstva Ondřej Kratěna. Podobných bitev zažil desítky, vypadal, že ho něco takového moc nerozhodí. Ale těžké to bylo. A vítězství po nájezdech nakonec přišlo jako bonus navíc.

Stál rozhodující zápas na Spartě hodně nervů?

„Před utkáním jsme věděli, v jaké jsme situaci, co potřebujeme. Takže ano, bylo to nervózní, hlavně začátek, první třetina, tam nás Sparta jasně přehrávala. Hlavně díky Matějovi (brankář Machovský) jsme zůstávali ve hře. Pak jsme to ze sebe trochu shodili, začali hrát. A ten bod jsme nakonec vydřeli.“

Ve třetí třetině jste měli čtyři přesilovky, dokonce i pět na tři. Jak vám bylo, když jste se téměř čtyři minuty střelecky neprosadili?

„My s těmi přesilovkami trošku bojujeme. Nakonec ta, co přišla po výhodě pět na tři vyšla a udržela nás vlastně ve hře. My už jsme od druhé třetiny hráli, co jsme chtěli. Sparta byla taky v klidu, už nikam nemohla spadnout, ta si hrála taky svůj hokej. Ale my jsme se soustředili jen na sebe a jsme moc rádi, že to vyšlo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Plzeň: Plzeňská radost! Miroslav Indrák vstřelil vítězný gól, 2:3 po nájezdech • VIDEO TV TIPSPORT

Během přestávek hráči pošilhávali po průběžných výsledcích na kostce. Díval jste se taky?

„Podívali se všichni. Nejde se nekouknout. Samozřejmě nás zajímalo, jak hrají soupeři. Viděli jsme, že to hraje pro nás, ale stejně jsme si to museli uhrát sami.“

Díky výhře jdete nakonec z devátého místa na Vítkovice...

„Nekalkulovali jsme, na koho půjdeme. Prostě jsme se tam chtěli dostat a jsme moc rádi, že to vyšlo.“