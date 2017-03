Největší bitva, potřetí porazit Spartu. Kometa si brousí zuby na rivala

Potřetí v posledních pěti letech se v play off hokejové extraligy utkají Sparta Praha s Kometou Brno. Bitva dvou nesmiřitelných rivalů bude i letos ozdobou vyřazovací části. „Velká série, velká bitva, velká atmosféra. Bude to paráda,“ těší se brněnský obránce Michal Gulaši. Po dvou dnech volna se pod Špilberkem od pondělí začnou chystat na to, aby Spartu potřetí v play off pokořili.

V roce 2012 to bylo čtvrtfinále, o dva roky později semifinále. A letos opět čtvrtfinále. Od 51. kola základní extraligové části směřoval vývoj v tabulce Tipsport extraligy k tomu, aby na sebe Sparta s Kometou šly, a poslední kolo to jen potvrdilo.

„Asi to tak má být. My se těšíme, věříme, že se dobře připravíme, a že budeme po tom posledním zápase série spokojenější,“ uvedl brněnský trenér Petr Haken.

Prohra v posledním zápase na nájezdy v Olomouci brněnský tým zamrzela, brzo ji však hráči hodili za hlavu. Sparta je velkým magnetem.

„Už kvůli fanouškům to bude vyhrocené. Mně to vyhovuje,“ řekl útočník Martin Dočekal, nejlepší střelec Komety posledních kol. „Sparta je těžká, v O2 Areně se nám nehraje moc dobře, ale věřím, že bude dobrá divácká kulisa a pojedeme bojovat. Naši fanoušci tam budou určitě. Jezdí všude, jeli by i do zahraničí. Jsou výborní. Určitě to bude velký boj,“ očekává.

Kometa nyní věnuje příští týden tomu, aby se doléčili její zranění hráči. Jako třináctý útočník už před zápasem v Olomouci trénoval Martin Zaťovič, ten ještě na Hané nastoupit nemohl, ale do play off by mohl být v pořádku. Stejně jako obránce Jakub Krejčík. Otazník je nad útočníkem Leošem Čermákem, který má po nárazu pukem otok v obličeji a v pondělí půjde na vyšetření na oční oddělení.

„Stoprocentně bude naše série nejvíc sledovaná,“ vyhlíží bek Michal Gulaši, který dřív za Spartu nastupoval. „Zápasy budou mít obrovskou kulisu, rivalita mezi oběma kluby je značná. Věřím, že naši fanoušci připraví neskutečnou atmosféru, u nás doma i u nich. Když jsme v Praze hráli naposled, bylo jich tam hodně,“ vybavuje si.

O tom, že Kometa má proti Spartě v play off bilanci 2:0, už z šatny Komety ví. „Někdo mi to říkal. Vybavuji si jednu sérii, kterou Kometa otočila. (v roce 2014 sedmým zápasem venku, pozn. red.) Uvidíme, jak to dopadne teď, já věřím, že s dobrým koncem pro nás. Je to nová soutěž, nový začátek,“ řekl.

Poslední, tři roky starou sérii, pamatuje v brněnském dresu devět hráčů, stejně jako ve Spartě. Jakub Krejčík nastoupil v roce 2014 za pražský tým, letos by se měl postavit proti němu.