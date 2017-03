Věřím, že nám to opět přinese štěstí, doufá Radivojevič po zvednutí poháru

Už před utkáním s Mladou Boleslaví vám pohár nabízel při slavnostním ceremoniálu generální manažer Ctibor Jech, vy jste ho však ještě odmítl. Proč?

„Bórovi (Jechovi) jsem říkal, že až po zápase. Nestalo se nic vážného, užili jsme si to až po utkání.“ (usměje se)

Opět jste si dopředu řekli, že pohár vezmete jako tým až po utkání?

„Ano, stejně jsme to udělali již minulý rok a i teď jsme to měli v plánu, nic jsme nezměnili. Věřím, že nám to přinese štěstí.“

Navíc jste po třech prohrách v řadě zase vyhráli, umocnilo to oslavy?

„Je to super, plný dům a ještě derby. Myslím si, že jsme odehráli výborný zápas po třech prohraných utkáních a že jsme se dobře naladili na play off. Trochu si teď oddychneme a od úterý se začneme připravovat na play off.“

Bylo těžší Prezidentský pohár obhájit než ho získat poprvé?

„Je to těžké. Minulý rok jsme podle mě měli velkou kvalitu, ale tento rok jsme potvrdili, že jsme hráče, kteří odešli, nahradili, i když jsme trochu změnili systém. Myslím si, že parta je ještě větší než minulý rok, hrajeme velmi obětavě. Bylo náročné ho obhájit. Ten hlavní pohár je stále ve hře a věřím, že půjdeme za ním a obhájíme i ten.“

V čem to bylo těžší než před rokem?

„Jsme mistři, takže se na nás každý chtěl vytáhnout. Odešlo hodně hráčů, ale je vidět, že toto mužstvo, když se nějací hráči zraní nebo odejdou, je dokáže nahradit. To je pro nás velké plus. Teď proti Mladé Boleslavi jsme měli čtyři beky venku, přišli chalani z Benátek a zahráli úplně super zápas. Je to skvělé, všichni jsme na stejné vlně, systém každý ovládá a věřím, že nám to může pomoci.“

Nebojíte se, že vypadnete před čtvrtfinále z tempa? Je před vámi jedenáct dnů volna.

„Minulý rok se nám to osvědčilo, byl tam nějaký přípravný zápas s Benátkami a asi nás čeká znovu. Je to podle mě velmi potřebné. Filip (Pešán) s tím má zkušenosti, ví, co má dělat. Myslím si, že nás dobře připraví.“

Koho byste si přál pro čtvrtfinále?

„Je to jedno. My si to teď užijeme a na soupeře počkáme. Až se bude blížit a budeme vědět, jakého soupeře asi dostaneme, začneme se na něj chystat.“

