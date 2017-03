Odměna pro vítěze play off? Mistr dostane milion, druhý tým polovinu

"V tomto případě je zcela na klubech, co s penězi udělají. My věříme, že to použijí na rozvoj mládežnického hokeje, ale je to opravdu jen na nich," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze zástupce společnosti Tipsport Václav Sochor.

Vyřazovací boje v nejvyšší domácí soutěži začnou už v pondělí úvodními zápasy předkola a rozhodující část sezony se odehraje pod novým názvem Generali play off Tipsport extraligy. Nového vládce bude mít soutěž nejdříve ve středu 19. dubna, kdy je na programu finále číslo čtyři, nejpozději pak o týden později 26. dubna po případném sedmém zápasu o zlato.

Vyrovnané zápasy v play off čeká opět o něco delší čekání na rozuzlení. V prvních čtyřech duelech předkola, jež se bude hrát na tři vítězství, dojde za smírného stavu k dvacetiminutovému prodloužení, po němž - pokud se nerozhodne vítěznou trefou jednoho ze soupeřů - budou následovat nájezdy, nově s pěti hráči na každé straně v základní sérii.

Takhle slavili Tygři! V pátek převzali Tygři Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Kvůli pověrčivosti na něj hráči nesahají, už podruhé ale udělali výjimku a takhle s ním slavili.

Případný klíčový pátý duel předkola už ale bude moci ukončit pouze gól v prodloužení, která se budou po 20 minutách hrací doby přidávat dle potřeby. Ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí model s nájezdy pro první čtyři zápasy, v utkáních číslo 5, 6 a 7 se bude hrát prodloužení až do rozhodnutí.

Počtvrté dostane vítěz Pohár T.G. Masaryka, který se poprvé uděloval v sezoně 2013/14. Trofej z celkem 116 součástek váží 15 kilogramů a je vysoká téměř 74 centimetrů. Dosud zvedli pohár nad hlavu hokejisté Zlína, Litvínova a Liberce, který dokázal opět po roce vyhrát základní část a obhájit Prezidentský pohár.

Tím si Bílí Tygři společně s druhým Třincem rovněž zajistili místenku v příštím ročníku Ligy mistrů, v němž bude účast nově podmíněná výhradně sportovními výsledky. Další dvě z celkem čtyř míst, která jsou vyhrazena pro zástupce české extraligy, budou nyní ve hře.