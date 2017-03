VIDEO: Boleslav v předkole rozdrtila Piráty 7:1, Vítkovice porazily Plzeň

Hokejisté Vítkovic vykročili do předkola play off extraligy vítězstvím 3:1 nad Plzní. Vítěznou branku vstřelil obránce Marek Hrbas, v závěru domácí tým při velkém náporu soupeře podržel brankář Patrik Bartošák a do prázdné branky výsledek podtrhl Karol Sloboda. Druhou dvojici tvoří Chomutov s Mladou Boleslaví a souboj dvou trenérských es Vladimíra Růžička a Františka Výborného sledujte na iSport.cz ONLINE.