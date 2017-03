Střelec Kubalík dotáhl Plzeň do play off, ale varuje: Na nájezd nejdu!

Po dvanácti letech je Dominik Kubalík prvním kanonýrem, jenž vyhrál dvakrát po sobě korunu krále střelců. Naposledy se to povedlo zlínskému Jaroslavu Balaštíkovi. Plzeň po tragickém začátku sezony proklouzla na poslední chvíli do předkola play off. Série s Vítkovicemi, to je nová výzva. „To špatné pro nás skončilo. Porveme se o to jít dál,“ slíbil nejlepší střelec sezony.

Napřed k vaší obhajobě. Věřil byste, že se vám to povede?

„Před sezonou ne. Nejvíc jsem se o tom bavil s bráchou, tak nějak jsme prorokovali, že kdybych dal patnáct gólů, byl bych nadšený. Zopakovat takovou sezonu je těžké, obzvlášť pro nováčka. Nepočítal jsem s tím, z tohohle pohledu to byla další snová sezona.“

Zvítězit podruhé za sebou se dlouho nikomu nepovedlo. Zatímco před rokem jste byl první o dva góly, tentokrát o šest, navíc , váš nejbližší pronásledovatel Michal Vondrka v posledním kole vysadil. Mohl jste být v klidu.

„Koukal jsem, jaký mám náskok, k tomu byla na dosah třicítka. Nebudu tvrdit, že jsem ji nechtěl dosáhnout, to bych lhal. Přestože tohle nevyšlo, jsem hrozně rád, že se to povedlo, i když prvních osm, devět gólů bylo k ničemu, poněvadž jsme pořád prohrávali. Až potom se to začalo otáčet a ty góly byly důležité. Jsem rád, že jsem k tomu našemu návratu přispěl.“

Taky jste měl období, kdy jste se nemohl trefit. Řešil jste to v sobě?

„Nejsem typ, abych na sebe vytvářel tlak a říkal si, že v každém zápase musím dát gól. Někdy to tam padá, jindy ne. Šance jsem měl, ale při zakončení jsem se třeba rozhodl špatně, kolikrát to zbytečně uspěchal, jak jsem ten gól chtěl dát. Ale nebylo to o tom, že bych se cítil něčím svázaný. Za mě to vzali ostatní kluci, výsledky byly. Takže jsem to vůbec neřešil.“

Ale pořád jste byl nejpilnějším střelcem.

„To je jediné, co umím. Co můžu dělat? Když vidím bránu, kolikrát mě moc nenapadne nahrávat. I ostatní s tím počítají, tak to máme rozdělené.“

V čem ještě se vaše letošní prvenství liší od loňského?

„Minulou sezonu jsme dávali hodně gólů a dávali jsme je všichni. Vyhrávali jsme, byli v laufu, nebyl tam žádný výpadek na pět, šest zápasů. Tentokrát jsme byli na začátku dole, padla na nás deka. V první čtvrtině jsme nasbírali osm bodů. Tragédie. Pak jsme to museli dohánět. Podle bodů se mi dařilo víc, ale cítil jsem se tak nějak podobně. Góly jsem dával převážně v přesilovkách, z podobných pozic jako v předchozí sezoně. Za všechno vděčím klukům. Ať byl se mnou v útoku kdokoli, všichni mě hledali a vycházelo to. Ale hlavně jsem rád, že jsme to jako tým zvládli. Četl jsem rozhovor s Kubou Klepišem, který řekl, že to ještě může být dobrá sezona. Já řeknu to samé. Může to být pořád ještě dobrý.“ (usměje se)

Věříte, že po postupu do play off budete uvolněnější?

„Pro nás skončilo v uvozovkách to špatné. Šest, sedm kol před koncem základní části vypadal los super, měli jsme soupeře kolem sebe a zdálo se, že kdyby přišla nějaká šňůra, můžeme odskočit. To se nepovedlo, byli jsme trošku zmražení, když to vyšlo tak, že musíme bodovat na Spartě. Vůbec jsem se nespoléhal, že nám Vary nebo Kometa pomůžou. Jsem rád, že jsme tu pomoc nepotřebovali. Už tím, že jsme to předkolo udělali, to z nás spadlo.“

S Vítkovicemi máte vyrovnanou bilanci, naposledy jste je ale semleli 6:2.

„Je asi jedno, jestli hrajeme s Vítkovicemi, Chomutovem nebo Boleslaví. Začíná to od nuly. Poslední zápas s nimi nám možná trošku pozvedl sebevědomí. Ale nemyslím, že to bude rozhodovat. Připravíme se na ně, stejně jako oni na nás. Porveme se o to jít dál.“

Proti Vítkovicím jste neproměnil trestné střílení. Budete před play off pilovat nájezdy?

„Vůbec! Už na Spartě jsem řekl, že nejedu, ani když už o nic nešlo. To mi nic neříká, ani mi to moc nejde. Co si budeme povídat...“ (směje se)

