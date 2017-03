Lob přes celé hřiště. Vítkovický obránce Sloboda ukončil čekání na gól

V základní části byl Karol Sloboda nejproduktivnějším obráncem Vítkovic. Ve 40 zápasech nasbíral 16 bodů, všechny za přihrávky. Čekání na gól ukončil hned v prvním duelu předkola Generali play off s Plzní (3:1). Sloboda se vysokým lobem trefil z vlastního obranného pásma přes celé hřiště do prázdné brány, když Plzeň hrála bez gólmana přesilovku v šesti proti čtyřem.

„Schválně - že vím, jaká bude první otázka?“ usmíval se Sloboda, když po duelu přišel z kabiny k rozhovoru. Dobře věděl, že se bude mluvit o jeho první trefě sezony. „Trvalo to dlouho, ještě se mi nestalo, abych takhle dlouho nedal gól! Trochu už jsem se tím i vnitřně sám dostal do křeče a v poslední době už jsem se ani moc do šancí nedostával. Tak jsem rád, že jsem konečně pomohl mužstvu i gólem.“

Sloboda patří dlouhodobě k nejkreativnějším vítkovickým zadákům. Umí rozehrát akci, vystřelit od modré. Přihrávky sbírá pravidelně. I v prvním utkání předkola proti Plzni zavřel před gólem na 2:0 u mantinelu útočné pásmo, vrátil puk Balánovi a ten jej poslal na volného Hrbase.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Plzeň: Sloboda stvrdil výhru domácích gólem do prázdné brány, 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT

„Nahrávky jsem měl, ale každý hráč, když jde na led, chce dát i gól. A mně to nešlo.“ Sloboda už tak byl často i na trénincích vděčným terčem spoluhráčů. Kdy už se prý konečně trefí? „Dobírají si mě už delší dobu, dělali srandu, ale to k tomu patří. Naštěstí je už i tohle za mnou.“

Sloboda se trefil v 59. minutě. Plzeňští v tu chvíli hráli přesilovku, navíc odvolali brankáře. V závěru měli velký tlak, vyrovnání na 2:2 viselo ve vzduchu. Jenže po vhazování se puk dostal ke Slobodovi a ten jej vyhodil lobem přes celé hřiště. „Viděl jsem prázdnou bránu, řekl jsem si - zkusím to. Chválabohu to vyšlo,“ oddechl si vítkovický obránce.

Okamžitě sklidil pochvalu od spoluhráčů, kapitán Rostislav Olesz mu hned na ledě ukončení série připomínal. „Jo, zasmáli jsme se trošku na střídačce,“ pousmál se obránce Marek Hrbas. „Karolovi to pořád někdo připomínal, byl z toho trošku smutný, že mu to tam ještě nepadlo. Takže mu to padlo ve správný čas.“