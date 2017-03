Růžička po debaklu: Co jsem říkal hráčům v kabině? To si nechám pro sebe

V kabině si Vladimír Růžička po debaklu v úvodním zápase předkola play off s Mladou Boleslaví 1:7 určitě řekl svoje. Ale před šatnu pak přišel v úplně jiném rozpoložení. V klidu. V pohodě. „Rozhodla první třetina, hned začátek. Rychle jsme prohrávali 0:3 a Boleslav si to hlídala. My se malinko dostali zpátky gólem na 1:4, ale oni dali pátý gól a pak už se zápas víceméně dohrával,“ bez emocí analyzoval debakl.

V kabině jste byl po zápase docela dlouho. Co jste tam říkal?

„To si nechám pro sebe.“

Na velké změny budete mít poměrně málo času, v úterý se hraje zase. Nebude to problém?

„Vůbec, jsme rádi. Čím méně času, tím lépe.“ (usměje se)

Vážně?

„Vážně, škoda, že nejde hrát už ráno.“

Jak velkým tématem pro vás v zápase byla boleslavská rychlost?

„Dali jsme jim trochu prostor, oni jsou hodně rychlí a my z toho dělali fauly. První gól padl tak, že Hyka odjel, Dlapič (Ondřej Dlapa) to měl složitý, fauloval a přišel nájezd... Věděli jsme, co nás čeká. Chystali jsme se na to. Jenže trestné střílení a následná čtyřminutová přesilovka Boleslavi, ve které padl další gól, nás dostaly dolů.“

Přitom se nezdálo, že by Boleslav hrála nějak jinak než v základní části a tam jste ji třikrát porazili...

„Hrála stejně. Ale tohle je play off, ono se o tom pořád mluví, ale fakt je to úplně něco jiného. Navíc se vám hraje hrozně těžko, když takhle rychle prohráváte.“

Sebevědomí je v tahu?

„Najednou vám přijde, že se každý puk odráží k soupeři. Ale je potřeba taky uznat, že jim výborně chytal Maxwell. I když taky si myslím, že my za stavu 1:4 kolem branky docela zmatkovali.“

Vy jste gólmany střídali rovnou dvakrát. Bylo správné střídat Laca po třetím gólu?

„Víte, jak to je. Mohl tam zůstat. Ale my chtěli něco změnit a dopadlo to, jak dopadlo. Po sedmém gólu se tam Jánko vrátil zpátky. V úterý určitě začne.“

Co budete muset pro úterní zápas změnit?

„Něco určitě jo.“

Prozradíte co?

„To vám právě neřeknu. (usměje se) Nám se tenhle zápas hodně nepovedl, uvidíme, co provedeme se sestavou, vrátí se Vláďa (Růžička). Musíme s tím něco udělat, protože jet do Boleslavi, aby série byla 2:0 pro ni, to by bylo hodně špatný. Skoro se dá říct, že v úterý to pro nás bude zápas sezony. Nachystáme se a věřím, že ho zvládneme.“