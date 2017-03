My a nejlepší soupeř? Uvidíme, usmál se Pospíšil po debaklu Chomutova

Takový scénář by jeden nevymyslel. Mladá Boleslav vedla po necelých třech minutách v Chomutově o dva góly, v polovině první třetiny přidala další a po úvodní části bylo víceméně jasno. Náhlá smrt zasáhla tentokrát už na začátku zápasu, Bruslaři v úvodním utkání předkola Generali play off Tipsport extraligy roznesli Piráty na jejich ledě 7:1.

„Vyšlo nám úplně všechno. Rychle jsme vedli 4:0, takže výborný vstup do utkání. Hrozně nám to pomohlo,“ lebedil si po utkání Tomáš Pospíšil, který zhruba v polovině utkání pečetil výsledek duelu sedmým zásahem hostů. Posledních dvacet minut se až na pár strkanic víceméně dohrávalo.

„Tohle se nedá naplánovat. Určitě si dopředu neřeknete, že v prvním střídání pojedete sami na bránu. Spíš to byla náhoda. Hičmen (Tomáš Hyka) si dobře najel a pak taky dobře zakončil. Pro nás super začátek,“ vracel se Pospíšil k momentu, který už po 20 vteřinách hry předurčil vývoj střetnutí.

Tomáš Hyka proměnil trestné střílení. Domácí gólman Ján Laco si ještě nesáhl na puk a z branky ho doloval podruhé, opět po Hykově zásahu, tentokrát v přesilovce. „Ten nájezd byl důležitý, ale myslím, že ještě víc druhý a třetí gól. Dostali jsme Chomutov trošku dolů a pro ně to pak bylo těžké,“ připomněl Pospíšil.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Mladá Boleslav: Pospíšil se trefil na 1:7 a Laco se vrátil do brány • VIDEO TV TIPSPORT

Třetí trefu Bruslařů obstaral z dorážky Petr Vampola vyhnal tak Laca z branky. Náhradník Tomáš Král vydržel mezi tyčemi 21 minut. Uvedl se super zákrokem, jenže pak ho vykoupal Jakub Klepiš. Inkasoval celkem čtyřikrát, Hyka mezitím završil svůj první hattrick v play off a po Pospíšilově brance ze 33. minuty, se za stavu 1:7 na domácí palubu vrátil Laco.

Střelec posledního boleslavského gólu za Chomutov v minulé sezoně hrál. Před sérií se Piráti netajili tím, že Mladou Boleslav považují za nejlepšího soupeře, jakého v předkole mohli potkat. „To se ještě uvidí, jestli jsme pro ně nejlepší,“ usmál se Pospíšil.

„Jasně, že jsme to četli, ale nevnímáme to jako něco speciálního. Chceme je prostě porazit, postoupit dál, vyhrát tři zápasy. Na to se soustředíme. Druhé utkání bude určitě jiné, Chomutov na nás vletí a my musíme být připravení, hrát zodpovědně, stejně jako v prvním utkání,“ uzavřel útočník vítězného týmu.