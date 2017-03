Sedli jsme si na pr*el, ale zítra to může být obráceně, věří Rutta po debaklu

Ze strany Mladé Boleslavi to byl pořádný fičák. „Co si budeme nalhávat, jezdili nám tam vzadu jak vlaky,“ upřímně glosoval defenzivní práci svého týmu chomutovský obránce Jan Rutta. Jeho tým dostal naloženo 1:7. V prvním zápase předkola play off slízl pořádný debakl, Mladá Boleslav je na koni, pokračování série se koná v úterý v pirátím doupěti.

Za 12 minut Chomutov prohrával 3:0, Boleslavská rychlost úřadovala. „Jsou nebezpeční z brejků a to byl hlavní problém. Hráli stejně jako celou sezonu, ale my v defenzivní fázi hráli fakt špatně,“ uznal reprezentační zadák Rutta. Chomutov při debaklu dvakrát střídal brankáře. Po třetím gólu šel ze hry Ján Laco, místo něj nastoupil Tomáš Král, vydržel jen do 33. minuty, než ho po sedmém gólu nahradil zase Laco. „Nešlo na nás tolik střel. Ale na druhou stranu, co na naši bránu prošlo, to byla gólovka. My to našim gólmanům vůbec neulehčili. To bylo špatně,“ štvalo Ruttu.

Snažil se, aby nepropadal žádným depresím, ale spíš chtěl myslet pozitivně. „V základní části jsme nad nimi třikrát vyhráli a jeden zápas s Boleslaví ztratili. Teď jsme jednou prohráli. No tak je pojďme zase třikrát porazit. Bylo by to fajn,“ usmál se. Lék na čistou hlavu pro zápas číslo dva? „Vyspat se a nehrabat se v tom. Stalo se, v úterý to může dopadnout stejně i na druhou stranu,“ dodal reprezentační obránce.

Sedm gólů v chomutovské síti se podle něj taky dá brát jako dobrá facka: „Paradoxně je možná lepší, když dostanete takový kotel. Je to pořád jenom jeden bod v sérii. Možná jsme si mysleli, že to půjde samo. Ale bum, bum, napadalo nám to tam a bylo po zápase. No, sedli jsme si na prdel. Musíme začít zase poctivou prací. Myslím, že to bude dobré.“