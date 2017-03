Play out: Karlovy Vary srazily Olomouc 6:2. Zlín porazil Dynamo 6:3

Boje neúspěšných hokejových dobyvatelů play off začaly. Tato část sezony má nabídnout šanci na udržení v extralize týmům, které se nachází na barážových pozicích. Letos je však již jasno o klubech mířících do bitev o záchranu. Jistotu baráže mají Pardubice a Karlovy Vary. V 1. kole play out se dobře předvedli hokejisté karlovarské Energie, kteří porazili venku Olomouc rozdílem 6:2. Dynamo naopak nezvládlo utkání ve Zlíně a prohrálo 3:6.