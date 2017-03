Huml po debaklu číslo dva: Je to absolutní kolaps našeho systému

Malovali si, jak druhý pokus bude jiný. Nebyl. Mladá Boleslav ve druhém zápase předkola zase smetla. Po debaklu 1:7 přišel druhý, tentokrát 1:6. „Je mi líto fanoušků, na co se tady museli 120 minut koukat,“ upřímně se vyznal útočník Ivan Huml. Jeho tým bude od čtvrtka v Mladé Boleslavi odvracet dva mečboly. Porážka by znamenala konec série.

Jste po těch dvou zápasech hodně zklamaný?

„Těžko se to hodnotí. To, co jsme tady předvedli, nemá s play off vůbec nic společného. Nehrajeme, co jsme si řekli, zato Boleslav hraje hodně jednoduše a my se jí nedovedeme ničím vyrovnat.“

Přitom je to play off, člověk by čekal, že tady každý pojede na krev. Pro to Chomutovu tak krutě nejde?

„Těžko říct, ve své kariéře jsem nic podobného ještě nezažil. Zatím je to absolutní kolaps našeho herního systému, říct si něco v kabině a do Boleslavi přijet jako vyměněný tým. Je mi líto fanoušků, na co se tady museli 120 minut koukat. Smutný, no. Celou sezonu se na tuhle fázi připravujeme a teď předvedeme dva takové výkony.“

Je lepší cesta Piráty probrat řevem, nebo spíš klidnou cestou?

„V kabině už nějaký hukot byl. Ale asi nemůžeme nikomu říct, že by k zápasu špatně přistoupil, na něco se vykašlal, tak to necítím. Všichni chtějí vyhrávat, jen je potřeba hrát víc týmově. Zapojit srdce, tím nehrajeme vůbec.“

Kde je mezi týmy ten největší rozdíl?

„Boleslav hraje jednoduše, my děláme chybu za chybou a trestají nás za to. Vždyť oni mají sedm, osm přečíslení v každé třetině. Takhle se hrát nedá. Jakmile vedou, jsou v pohodě. My se tlačíme, držíme se na puku, ale nefunguje vůbec nic. Přesilovky vypadají opticky slušně, jenže nezakončíme. V tuhle chvíli se nemáme o co opřít.“

Není těžké po tom všem uvěřit, že Boleslav náskok 2:0 doma může prošustrovat?

„Šance je. Už jsem v takové situaci v kariéře byl. Dá se to otočit, vždycky to jde.“

Jenže oproti vám mají ohromné sebevědomí...

„To je fakt, hrají dobře. Ale ten poslední krok je vždycky hrozně těžký. Můžu všem našim fanouškům ale slíbit, že to nezabalíme. Takhle zakončit sezonu určitě nechceme. Máme si teď o čem povídat, byly to smutné dva výkony. Solidně jsme odehráli 52 kol a pak přijde tohle...“

Tentokrát to ale nebyl kolaps od začátku jako v pondělí. Spíš se všechno začalo hroutit od 7. minuty a vašeho vyloučení za vysokou hůl, kterou jste měl přitom u pasu. Chápete, proč jste šel ven?

„Nejsem odborník na pravidla. Jenom vím, že téhle situaci nešlo z mé strany vůbec zabránit. Jestli pravidla opravdu říkají, že tohle je faul, budiž. Snažil jsem se s rozhodčími diskutovat, ale stejně za to byly čtyři minuty.“

Vysvětlili vám přímo na ledě, co říkají pravidla o vysoké holi?

„Lehce. Ale to už není teď vůbec podstatný. Od té chvíle nám padaly začat góly. Ale vypadal by náš výkon o hodně jinak, kdyby za to nevylučovali? Nevím, asi ne. Nebylo to od nás vůbec dobré. Čtyřminutové vyloučení zápas ovlivnilo a hodně. Ale na to se vymlouvat nemůžeme. Fakt jsem tomu zabránit ale nemohl, měl jsem hůl v pase, Kuba Klepiš klečel, trefil jsem ho, byla tam krev... Nechám na jiných, jestli je faul, nebo ne.“