Orsava po druhém debaklu Chomutova: Rychlé góly je posadily na zadek

Obě utkání venku jste zvládli způsobem, jakým se to ani nečekalo. Kde se ve vás vzala taková lehkost a pohoda?

„Soustředíme se hlavně na naši hru. Nekoukáme na ně, co předvedou, s čím na nás vyrukují. Plníme to, co máme. Dva zápasy nám vyšly, teď uvidíme, jak to půjde doma.“

Nastříleli jste třináct branek, z nich sedm ve druhých třetinách. Čím si to vysvětlujete?

„Můžeme být jen rádi, že nám to tam napadalo. Jak říkám, soustředíme se na sebe. Záleží jen na nás, jak si povedeme dál. Musíme se držet toho, co jsme předváděli doteď, doufám, že to zvládneme.“

Je dobře, že třetí zápas dělí od druhého jediný den? Chomutov nebude mít moc nemají moc času se sebrat, vy pojedete na vítězné vlně...

„Možná to hraje roli. Jeden den si odpočineme, ale víceméně je to stejné pro oba týmy. Jsme možná nahoře, že jsme dvakrát vyhráli, série však skončí, až budeme mít tři vítězství. A ta ještě nemáme.“

Mladá Boleslav přitom v Chomutově téměř pět let nevyhrála, jak to, že to najednou tak vyšlo?

„Myslím, že první zápas byli možná trošku zakřiknutí. Nám pomohly rychlé góly, které jsme dali na začátku. To je asi posadilo asi trošku na zadek. My jsme si pak museli uhrát to svoje.“

Co budete dělat, abyste naopak nebyli moc na kopci?

„Asi budeme mít v hlavách, že jsme v Chomutově vyhráli celkem jasně, ale přijde nový zápas. Tohle je série na tři vítězná utkání. A začíná se zase za stavu 0:0.“