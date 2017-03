Machovský zazmatkoval. Vítkovicím stačilo devět vteřin na smrtící gól

Musíme začít od konce, a smolného gólu, který zápas rozhodl. Co se stalo?

„Jednoduché, vystřelil to (Hrbas) přes celé hřiště, spadlo to přede mě na zem. Já to vyrazil jen před sebe a jejich hráč (Zdráhal) to dorazil do branky. Je to prostě pech…“

Co teď? Tenhle smolný gól vás dostal do hodně nepříjemné situace, prohráváte 0:2 na zápasy.

„Musíme se z toho oklepat, poučit. Jet domů, vyhrát tam oba zápasy a vrátit se sem. Je to sport. Sice jsme vedli 2:0, ale oni nás přehrávali. Možná si vyrovnání i zasloužili.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Plzeň: Tohle bylo rychlé! Patrik Zdráhal rozhodl o výhře domácích, 3:2 po prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Co vás ve druhém zápase zlomilo? Vedli jste 2:0, ještě deset minut před koncem. Byl to neodpískaný faul na Dominika Kubalíka, který předcházel kontaktní brance?

„Bylo toho hodně. Faul, po něm nám ujeli v přesilovce. Je to těžké, oni pak byli v euforii, snažili se cpát do branky. Mají hodně mladých kluků, jsou to dobří bruslaři a dobře jezdili. Vyplatilo se jim to.“

Čeká vás jen jednodenní přestávka, jak jí strávit, abyste tenhle zápas hodili za hlavu?

„Musíme regenerovat, co nejvíc. Máme hodně dlouhou cestu autobusem. Musíme během středy odpočinout, zápas je až ve čtvrtek večer. Máme dva dny na to se dát do kupy.“