Bezzubý Čáslava vyděsil syna a přijal omluvu: Komisi komentovat nebudu

Fotku k rozhovoru rázně odmítl. Petr Čáslava ze sebe nechce dělat chudáka, na kterého si ostatní ukazují. Jen pár obrázků ukázal ve svém telefonu, tam vypadal, jako kdyby utekl z hororu. „Takhle jsem vypadal den po příjezdu do nemocnice, takhle po třech dnech. Asi z toho udělám jednou kalendář,“ usmál se 37letý obránce. „No, a takhle jsem vypadal dřív,“ ukázal na obrázek z focení před sezonou.



Pomáhá tenhle černý humor?

„Ale jo. Třeba s Jánkem Sýkorou jsme si psali, že mi bude muset dát svoje prášky na krásu, protože on je bere.“ (usměje se)



Je vidět, že zabírají postupně. Jak doma děti přivítaly oteklého tátu, který vypadal jak těžce zmlácený zápasník MMA?

„Horší spíš bylo, když za mnou přišly do nemocnice. Malej se mě bál, jak jsem vypadal. Stál u zdi a vůbec nevěděl, co má dělat, nepoznával mě. To bylo hrozně smutný. Ale naštěstí se to brzy srovnalo.“



Teď se cítíte jak?

„Týden od týdne je to lepší. Otoky ustupují, začínám pomalu fungovat. Jezdím na rehabilitace, ale na nějakou velkou zátěž pomyšlení zatím nemám. Jeden den je to tak, druhý jinak. Líbí se mi jaro, je hezky, psychice to pomáhá. Jen dnes (pondělí) jsem nějak natekl. Ale tak to prostě je. Aspoň, že se můžu už smát.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Chomutov: Dvakrát zlomený nos a otřes mozku! Flemming loktem zboural Čáslavu • VIDEO TV TIPSPORT

A jíst?

„Když už jsem si nalepil protézu, jde to. V nemocnici jsem nejedl skoro vůbec, měl jsem ještě překousnutý jazyk, takže mi ho museli sešít. Tak asi pět dní jsem nejedl vůbec.“



Nové zuby už máte?

„Ještě ne. Měl jsem je už vyražené, jenže teď tam mám zlomené všechny ty čepy, tak je potřeba dát nové.“



Bolest k hokeji tak nějak patří. Dá se tohle všechno vydržet?

„V nemocnici to bylo dobrý, dávali mi injekce, takže to byla ještě docela zábava. Teď doma je to nejhorší přes noc, ve dne, když stojím, je to lepší... Ale na tu bolest si vždycky nějak zvyknete. To bych neřešil.“



Tak si říkám, nebyl šok, když k vám v nemocnici při vizitě napochodoval doktor a začal vyjmenovávat všechno, co vám je?

„Nebyl. (usměje se) Já to už věděl. Když mě přivezli do nemocnice, asi tři hodiny mě tam šili a dávali dohromady. Stehy v nose, v puse, kolem nosu, ten mi ještě rovnali... Věděl jsem, co mi je.“

Pozorujete na sobě, jaká je otřes mozku záludná potvora?

„Něco mě trápí. Ale ten můj zdravotní stav bych moc nerozebíral. Já zkrátka doufám, že to bude dobré a co nejrychleji se z toho dostanu. Snad nebudu mít takové problémy jako třeba Petr Průcha, který kvůli tomu nehraje.“

Vyžadujete doma třeba zatažené žaluzie, aby světlo nedráždilo hlavu?

„To zase ne. Jenom jsem byl teď naposledy v Pardubicích na hokeji, ale vydržel jsem jen třetinu a půl, pak to nešlo. Musel jsem jet domů. Některé věci mi vadí, ale není to zase extrémní.“



Pamatujete si střet s Flemmingem?

„Pamatuju. Některé věci hodně dobře. Všiml jsem si ho na poslední chvíli a zapřel se. Pak už přišla rána.“



Podle disciplinární komise ramenem. Sedí to?

„Tohle nebudu komentovat, i když tohle si zrovna pamatuju moc dobře. Ale každý, ať si udělá úsudek sám, čím mě trefil.“

Třeba bývalý hokejista Jan Platil v redakci deníku Sport demonstroval, že takhle devastující zranění muselo vzniknout jedině po zásahu loktem...

„Řeknu vám svůj pohled. Něco se stalo a už tu věc nezměním. Nechci to hodnotit, je to pryč. Stejně je už všechno ukončené, tak nemá smysl se v tom šťourat.“



Sledoval jste, jestli Flemming za svůj zákrok dostane od disciplinární komise dodatečný trest?

„Měl jsem v nemocnici úplně jiné starosti. Mně to bylo jedno. Jenom jsem prolítl, co disciplinární komise řekla, někdo mi pak posílal odkaz, co její šéf pan Holý odpovídal Salfovi (Dušanu Salfi ckému, generálnímu manažerovi Pardubic). Já měl hlavně problémy sám se sebou.“

Podle rozboru situace v podání Karla Holého si za všechno můžete prakticky sám. Myslíte si to taky?

„Komise, nebo pan Holý, to tak rozhodli. Takže co na to říct. Odmítám se tím dál zabývat. Akorát bych se s tím trápil.“



Ale nějaký názor máte...

„Mám, ale nebudu se k tomu vyjadřovat. Určitě tam nějaký podíl mám, nemusel jsem tam jezdit, nemusel jsem nahazovat puk.“

V tom případě jste nemusel jít ten den ani na zápas...

„Přesně tak. Nemusel.“ (usměje se)



A co argument, že jste neměl utaženou helmu, takže další váš problém?

„Helma vyletěla jako fotbalový míč, když ho někdo nakopne. Měl jsem ji přidělanou a utaženou.“

Co bylo horší, ta srážka s Flemmingem, nebo pak pecka hlavou o led, když vám odletěla helma?

„Z mého pohledu si hlava o led nedala skoro vůbec.“



Vážně? Podle videa to vypadá, že to byla velká rána, jak jste padal...

„Vypadá. Ale o led jsem si prakticky nedal. Všechny ty následky jsou z té srážky.“



Zákrok na vás zase otevřel téma zákroků na hlavu. Na jednu stranu zní, že tohle je hokej a kdo to nechápe, je slečinka. Na druhou, že rána do hlavy je těžce za hranou. Jaký je váš pohled?

„Jsou nějaká pravidla, a ta by se měla asi dodržovat. Pokud je někdo trefený do hlavy, je podle mě úplně jedno, jestli to byl úmysl, nebo ne. Hlava a hotovo. Tohle se přeci chtělo z hokeje vymýtit, ne?“

Občas se o tom mluví.

„Hráč musí vědět, že když jede do souboje a trochu zvedne ruce, je to faul. Kdybych jezdil s rukama takhle (zvedne lokty do úrovně ramen), tak budu taky trefovat každýho. Podívejte se na vysokou hůl, taky nekoumáte, jestli to bylo úmyslné, nebo ne.“



Myslíte, že si za Pardubice ještě stihnete zahrát baráž, nebo je pro tuto sezonu spíš hotovo?

„Nevím, rád bych. Mančaftu bych ještě chtěl pomoci. Když to půjde, tak na ledě, když ne, aspoň mimo něj. Jediný náš cíl je, abychom zachránili extraligu. Ale vím, že nemůžu jít na led jako nazdárek, že tam chci být a spíš škodit.“



Flemming se vám ozval?

„Jo, psal mi. Myslím, že to bylo ještě v nemocnici.“



Spolu jste věc už uzavřeli?

„Jasně, proti němu vůbec nic nemám. Stanou se horší věci.“