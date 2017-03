Hořká volba: Fandil jako o život. A málem o něj přišel

Před dvěma lety zažil Zbyněk Špic boj Mladé Boleslavi o historicky první postup do play off. Svůj tým hnal v utkání za vítězstvím tak urputně, až jej přímo v hledišti postihla mozková mrtvice. Díky včasnému zásahu okolí se k němu dostala lékařská pomoc, která mu zachránila život. Myslíte, že pan Zbyněk dal po tomto zážitku ochozům sbohem a sleduje svůj tým maximálně v televizi? Jste na omylu! Patří mezi pilíře kotle a na milovaný klub nedá dopustit. Nechejte se strhnout jedenáctým příběhem projektu Radegast Hořká volba, tentokrát z Mladé Boleslavi.

Historický postup mladoboleslavského klubu do play off nejvyšší soutěže byl před dvěma lety událostí, na kterou příznivci středočeského celku stále vzpomínají. Do čtvrtfinále tehdy v závěru základní části hnali svůj tým v každém zápase s neuvěřitelnou urputností. Zbyněk Špic byl neodmyslitelnou součástí kotle, euforii postupu si však vychutnal ještě z jiného důvodu. „Pamatuji si ten zápas dobře. Tehdy jsme hráli proti Olomouci, bylo to docela vyhrocené utkání, při kterém jsem zkolaboval. Postihla mě mozková mrtvice,“ vzpomíná čtyřiatřicetiletý fanoušek Bruslařů, kterého v tu chvíli zachránila pohotovost okolí. „Přítelkyně běžela pro pomoc, zalarmovala klub, který zavolal sanitku a ta mě odvezla do nemocnice, kde mě dali dohromady.“

Pan Zbyněk má dlouholeté zdravotní potíže se srdcem. “Možná jsme si na ten zápas už přinesl nějaký problém, který se tam rozvinul, ale hokej za to určitě nemůže,” brání svůj milovaný klub s úsměvem Zbyněk, který strávil pár dnů v nemocnici, kam jej přišli navštívit i zástupci mladoboleslavské kabiny Boris Žabka, Tomáš Hyka a vedoucí mužstva Vladimír Kopecký. “Z nemocnice mě pustili po čtyřech dnech, pak jsem byl dva týdny doma a hned spěchal na třetí zápas čtvrtfinále s Třincem, který jsme tehdy vyhráli. Oceláři dostali bůra a já byl štěstím bez sebe, že můžu být zpátky v kotli,” říká Zbyněk, který tak oslavil dvojitou výhru – klubovou a svou osobní. “Nepřestal jsem chodit, nepřestal jsem fandit. Jedu pořád naplno. Přítelkyně i kamarádi mě hlídají, někdy si mě dobírají, ale beru to s nadhledem,” dodává Zbyněk, který ani na minutu nezapochyboval, že by se do ochozů nevrátil. “Ten tým miluju, nevidím důvod, proč bych neměl chodit.“

Bojovník z hlediště Zbyněk Špic fandí Mladé Boleslavi více jak deset let. Mezi nejsilnější zážitek, který s klubem prožil, řadí svůj boj o život a zároveň první postup do extraligy. Za svoji obětavost a bojovnost bude dnes odměněn kamenným pukem, který náleží jen těm nejobětavějším fanouškům v projektu Hořká volba. Ocenění převezme z rukou Jana Hanzlíka, nejlépe hodnoceného hráče Mladé Boleslavi v rámci Radegast indexu.

Projekt Radegast Hořká volba představí v průběhu extraligového ročníku 2016/2017 celkem 14 bojovníků z řad fanoušků. Každý z nich bude mít příslušnost jednoho z účastníků nejvyšší hokejové soutěže. Více informací o projektu a možnost nominovat fanouška s příběhem hořké volby, naleznete na www.horkavolba.cz.