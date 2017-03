Hráli jsme jako Barcelona, radoval se chomutovský kapitán Vondrka

"Hraje se mi tady dobře, ale záleží i na momentální formě a mně se teď hraje dobře. Nechci to zakřiknout, ale chtěl bych to zopakovat i v dalším zápase. V pátek to bude těžké, ale kdyby se mi povedlo nakopnout mančaft a vyhráli jsme, bylo by to úžasné," řekl Vondrka novinářům po výhře, kterou si Chomutov vynutil čtvrtý duel série.

Předešlé dva domácí zápasy Severočeši jednoznačně prohráli a každý další nezdar v předkole pro ně znamená konec sezony. "Z mužstva bylo dnes cítit odhodlání, už od rána to bylo jiné než předtím. Myslím, že kluci si konečně uvědomili, o co jde a budu rád, když to zopakujeme i v pátek," uvedl nejproduktivnější hráč Chomutova v základní části.

Chomutovští hráči předešlé neúspěchy 1:7 a 1:6 řešili mezi sebou i s trenéry. "Něco jsme si řekli. Nechci říct, že jsme si vyčistili stůl, ale dali jsme si do hlav, co máme hrát. Změnili jsme to, oproti předchozím zápasům jsme hráli dobře defenzivně a vyšlo to. Hráli jsme jako Barcelona," usmíval se Vondrka.

Fakt, že duel skončil tentokrát jednoznačnou výhrou Chomutova, neřešil. "Je to vysoký výsledek, ale jde jen o prohry a výhry. Je jedno, zda je to 1:0 nebo 6:1. Vyhráli jsme a budeme to chtít v pátek zopakovat," podotkl. Pirátům hodně pomohly branky v úvodu, první třetinu vyhráli 3:0. "To vždy mančaft nakopne. Stejně jako oni dali na začátku góly u nás, tak se to teď otočilo. Pomohlo to, ale nejdůležitější bylo, že jsme pořád hráli to, co jsme si řekli," dodal Vondrka.

