Ještě to nebalíme. Porveme se o postup, burcuje brankář Pirátů Laco

Co jste změnili po dvou vysokých porážkách v Chomutově?

„Myslím, že jsme změnili systém a přístup ke hře. Zabralo to a my z toho vytěžili úspěch, což je skvěle.“

Předpokládám, že se vám ulevilo po výhře 5:1…

„Přesně tak. Domácí zápasy jsme odehráli strašně zle. Neuměli jsme se proti nim prosadit. Boleslav hrála neskutečně jednoduše. Bylo nám jasné, že pokud chceme ještě hrát v play off, tak musíme něco změnit. Najít zbraň proti jejich lehkosti. Povedlo se a jsme rádi, že můžeme pokračovat.“

Řekl byste, že v tom hrálo roli i to, že se Boleslavští nedostali do žádného brejku?

„Rozhodně. V předchozích dvou zápasech jich měli strašně moc a využívali je. Nebylo to příjemné. Jak už jsem říkal. Potřebovali jsme změnit hru a to se nám povedlo. Díky tomu jsme vlastně eliminovali jejich brejky a přečíslení.“

Chytalo se vám klidně, když jste měl za zády debakly 1:7 a 1:6?

„Mně se chytalo klidně proti nim i v Chomutově. (směje se) Jenomže tam na co soupeř šáhl, tak proměnil. Jsem velice rád, že se jim to na jejich ledě nepovedlo a my zachránili sérii.“

Jediný, kdo si na vás přišel, byl Jakub Orsava, který se prokličkoval přes vaši obranu až k vám. Zaskočil vás tím?

„Myslím, že jo. Zkrátka se vloudila chybička. Příště si na to musím dát pozor.“

Myslíte si, že Mladou Boleslav rozhodil fakt, že mohla ukončit sérii?

„Je to možné. Odpradávna se říká, že poslední krok je nejtěžší. Zápasy u nás jednoznačně vyhráli, ale my jsme nechtěli zabalit a vzdát se. Jeli jsme do Boleslavi s tím, že udělám všechno pro to, abychom vyhráli oba dva zápasy. O čtvrtfinále se ještě porveme. Chceme si ještě zahrát doma a postoupit. “

