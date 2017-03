Chomutovský hrdina Huml: Ty dva první zápasy jsem bral osobně

Dva debakly a dost. Chomutov přestal předvádět den otevřených dveří a díky extrémně zlepšené hře dozadu vyhrál ve třetím utkání série předkola play off v Mladé Boleslavi 5:1. „Dařilo se nám zastavovat Boleslav ve středním pásmu a nepouštěli je do přečíslení. Vyhráli jsme zaslouženě,“ oddechl si Ivan Huml, který posbíral čtyři body. Piráti snížili své manko na 1:2.

V Chomutově jste hodně emotivně sliboval, jak v Boleslavi bude všechno jiné, že zaberte. Tuhle misi jste vzal docela osobně od toho posledního zápasu...

„Samozřejmě. Na play off se připravujeme 52 zápasů. Ano, to, co jsme předvedli v Chomutově, jsem si bral hodně osobně. Byl jsem hrozně zklamaný z našeho výkonu. Ve třetím utkání jsme změnili opravdu všechno, celý tým makal a zaslouženě vezeme domů první výhru.“

Došlo k tomu sednutí si v kabině, o kterém jste mluvil?

„Něco jsme si řekli, co chceme hrát. Nastaly i nějaké změny v systému. Ale hlavně to nasazení bylo od nás úplně jiné, nepustili jsme Boleslav prakticky k ničemu. Všechno bylo podpořené kvalitním výkonem brankáře. Celých 60 minut jsme podali výborný výkon. Jak jsme hráli doma, nemělo s play off nic společného.“

Ono se to vždycky hezky říká, jak musíme, potřebujeme, změníme... Ale jak těžké je přejít od slov k činům?

„Ano, o tom to je. Přesně tohle jsme si v kabině říkali, že už není čas na nějaké, s prominutím, kecy, ale potřebujeme nechat na ledě srdce. Vím, že to jsou taková klišé, ale my jsme potřebovali bojovat jeden pro druhého. A teď to tam vážně bylo, třeba to soustředění na obrannou hru... Boleslav nechodila do přečíslení jako v Chomutově.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Chomutov: Ivan Huml sklepl puk ze vzduchu do brány Maxwella - 1:5 • VIDEO TV TIPSPORT

Pravda. A taky jste poprvé v sérii dali první gól.

„U nás jsme si vypracovali hodně šancí, ale nedali skoro nic. Brankář jim chytal skvěle. Klíčové bylo, že tentokrát jsme ubránili naše první oslabení, přežili ho. Jinak by se Boleslav asi zase nastartovala a my měli docela problém.“

Pomůže pro páteční zápas zjištění, že brankář Boleslavi Maxwell není nadčlověk?

„Věděli jsme to. (usměje se) Ale naše zakončení nebylo takové, aby góly padaly. Teď jsme to protrhli i s určitou dávkou štěstí. Musíme být teď nachystaní, že v pátek to bude ještě těžší než ve čtvrtek, Boleslav se nachystá o to lépe.“

Jaký režim vlastně nastavil před odjezdem do Boleslavi trenér Růžička?

„Nějaké pohovory s námi, zkušenějšími hráči, proběhly. My všichni víme, že jsme se nacházeli nad propastí a musíme na ledě nechat všechno. Nešlo o nějaké velké křičení, my se zkrátka museli dát dohromady, jiná cesta pro nás nebyla. Umíme hrát jako tým, předváděli jsme to celou sezonu. Jenom škoda, že jsme první dva zápasy Boleslavi takhle odevzdali.“

720p 480p 360p 240p <p>Po dvou výprascích od Mladé Boleslavi Piráti zabrali a v boji o čtvrtfinále porazili Boleslavské 5:1. Stav série je tedy 2:1. Na ohlasy chomutovského kapitána Michala Vondrky bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Hráli jsme jako Barcelona, směje se šťastný Vondrka • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Chomutov vyhrál na ledě Mladé Boleslavi po dvou výprascích na domácí půdě. Stav série je teď 2:1. Na dojmy Jakuba Klepiš bezprostředně po prohře 1:5 se podívejte nve VIDEU.</p> REKLAMA Klepiš: Nejsou to žádní nazdárci, ještě to bude zajímavé • VIDEO iSport TV