Fanoušci Boleslavi si utahovali z Poletína: Vůbec mě nepochopili

Myslel sis, že to bude proti Mladé Boleslavi legrace? Ha ha. Omyl chlapče! Zřejmě takové sdělení měl transparent, který si připravil bruslařský kotel na adresu Michala Poletína během třetího zápasu předkola play off. Někdejší hráč pražské Slavie ho nezaregistroval. Když však přišel na to, že byl soupeřovým fandům pro legraci, tak je hned vyvedl z omylu.

„Nepochopili mě. Takhle jsem to rozhodně nemyslel. Nechtěl jsem, abychom hráli proti Plzni. Určitě jsem si před play off neříkal, že Boleslav přejedeme na zápasy 3:0 a bude vymalováno. To vůbec. Bylo mi jasné, že budou hodně těžkým soupeřem,“ objasnil pointu svého vyjádření, které učinil před startem vyřazovací části. V ten moment by ho jistě ani nenapadlo, že se svým týmem pojede na led soupeře s gólovou bilancí 2:13 a hlavně na pokraji vyřazení.

Střelec devatenácti gólů již uplynulé základní části neskrýval kritiku. „Museli jsme si nad tím sednout a říct si, že jsme hráli fakt strašně. Z toho důvodu jsme změnili systém, který nám pomohl k vítězství. Je to play off. Boleslav musí vyhrát tři zápasy. Ještě se jim to nepovedlo. Budeme makat dál pro vyrovnání a prodloužení série do Chomutova,“ dušoval se po vydařené výhře 5:1.

Ještě nehodlá končit. Chce napravit týmový dojem a potěšit fanoušky Pirátů tím, že v Mladé Boleslavi dotáhne Chomutov sérii a před domácím publikem rozhodne o postupu do čtvrtfinále.„Nebáli jsme se toho, že bychom v Mladé Boleslavi zažili podobný úlet jako doma. Pravda, absolutně se nám to nepovedlo. Už bych však naše zkraty neřešil a jel dál. Shodli jsme se o tom v kabině,“ přiznal Poletín.

Cestu k postupu do čtvrtfinále vidí v obranné hře. Díky ní se chomutovským hokejistům podařilo odrážet útok Středočechů, který je před tím dokázal na domácím ledě složit. „Dobrou hrou dozadu jsme jim pěkně zavařili. Nedostávali se do brejku a přečíslení, kterých u nás neměli pomálu. Dokázali jsme si, že když si zatím půjdeme, tak můžeme zvítězit. A my chceme,“ velí pětadvacetiletý forvard.