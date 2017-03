Kratěna může proti Vítkovicím hrát, disciplinární komise trestat nebude

Plzeňský kapitán Ondřej Kratěna může naskočit do dnešního čtvrtého duelu předkola Generali play off extraligy mezi Plzní a Vítkovicemi (18.15). Za faul na Karola Slobodu, po kterém se zástupci Vítkovic dožadovali dodatečného potrestání u disciplinární komise, trestán nebude. „Zákrok nebyl takové intenzity a charakteru, že by byl způsobilý vážnějším způsobem ohrozit Slobodovo zdraví,“ pravil šéf disciplinárky Karel Holý. Řízení s Kratěnou zastavil.