VIDEO: Plzeň i Chomutov urvaly pátý zápas, Růžička koučoval 1000. utkání

Předkolo Generali play off Tipsport extraligy bude ještě pořádné drama! Chomutovští hokejisté vstali po dvou domácích debaklech z popela a na včerejší výhru 5:1 navázali dnešním vítězstvím 2:1 a o vítězi série rozhodne páté utkání na severu Čech. Kouč Vladimír Růžička tak oslavil jubilejní 1000. odkoučovaný zápas v Tipsport extralize. Páté utkání na ledě Vítkovic si vybojovala také Plzeň, která v dnešním utkání dala znovu pět branek a zvítězila na domácím ledě 5:2. Páté duely se hrají v neděli.

Piráti obratem odvrátili druhý mečbol

Chomutovský trenér Vladimír Růžička tak nejlepším možným způsobem oslavil tisící odkoučovaný zápas v extralize vítězstvím.

Domácí nebrali na jubileum olympijského vítěze z Nagana ohledy a začali o něco lépe. Poté, co chybovali a syn chomutovského kouče orazítkoval tyč, vyrazili Mladoboleslavští do rychlého brejku, na jehož konci prostrčil Žejdl kotouč na najíždějícího Orsavu a ten si poradil s Lacem.

Vedoucí gól ještě více rozproudil tempo hry, ale větších šancí k vidění příliš nebylo. Humlovo zakončení zblízka dokázal Maxwell vytěsnit ramenem, na opačném konci dostal puk do jízdy těsně před Lacem zadák Stříteský, ale nezakončil přesně.

Bruslařský klub byl i přes své vedení nadále aktivní směrem dopředu, ztroskotával však na pozorném Maxwellovi. Obrovské povzbuzení pro Piráty přišlo v polovině 27. minuty, kdy se prosadil nekompromisně zakončující obránce Valach.

V polovině zápasu sevřeli hosté při Hanzlíkově vyloučení Středočechy na dlouhou dobu do prostoru před Maxwellem, ten měl ale i kus štěstí, když Huml usměrnil Vondrkovu střílenou nabídku těsně mimo. Těžké chvilky řešila domácí střídačka po hříšníkově návratu do hry dokonce i oddechovým časem.

Chomutovští však zůstali na koni i nadále a Maxwell se měl co ohánět. Voráčkův faul a s ním spojenou další přesilovku ale nepotrestali. Výtečnou reakci pak předvedli oba gólmani: Maxwell se vyznamenal proti Vondrkovi, Laco na druhé straně vychytal Žejdla. Minutu před druhou přestávkou se sekáním provinil Mrázek, v oslabení vyrazil na zteč Vondrka a střelou mezi betony zastavil časomíru desetinu vteřiny před odchodem do kabin - 1:2.

V nástupu do třetího dějství dohrávali Středočeši ještě minutu přesilovky, ale zjevně se nepoučili. Krátce před jejím skončením jel opět chomutovský kapitán sám na Maxwella, ten však pravým betonem udržel šance domácích na obrat. Na konci 47. minuty mu po Růžičkově ráně opět pomohla tyč. Brankovou konstrukci za jeho zády rozezvučel i Koblasa.

Hned poté měl jedinečnou možnost k vyrovnání Urban, který se řítil sám na Laca, jenže při kličce mu utekl kotouč. V 55. minutě nabídl Růžička svým faulem Mladé Boleslavi přesilovku. Domácí během ní stihli hned několik nebezpečných ran, ale vyrovnání se už nedočkali.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:48. Orsava Hosté: 26:32. Valach, 39:59. Vondrka Sestavy Domácí: Maxwell (Halász) – Stříteský, Hanzlík (C), T. Voráček, Kučný, Štich, Holub, Hrdinka – Hyka, Musil, Lenc – Orsava, Klepiš, Žejdl – Látal, Urban, Pacovský – Jonák, Vampola (A), Pospíšil. Hosté: J. Laco (Král) – Skinner, Dlapa, Rutta, Mrázek, Valach, Flemming, L. Chalupa – Tomica (A), Huml (A), Skokan – Sklenář, V. Růžička, Vondrka (C) – Koblasa, Kämpf, Kaše – Poletín, Šťovíček, Raška – Lauko.

Plzeň odvrátila mečbol, výhru řídil Kratěna

Hosté vstoupili do utkání o poznání aktivněji než ve čtvrtek, ale v páté minutě jim do brejku ujel Svoboda a po jeho přesné přihrávce otevřel střelou do odkryté branky skóre Preisinger.

Poté Indiáni nevyužili přesilovou hru, ovšem Vítkovičtí jim po faulech Výtiska a Kloka nabídli v 10. minutě 35 vteřin dlouhou početní výhodu pět na tři. Během ní nejprve šanci Stacha stačil vyrazit gólman Bartošák, vzápětí už ovšem nedokázal zasáhnout proti opakované střele Kubalíka z bezprostřední blízkosti.

Na dvougólové manko mohli hosté rychle reagovat v pokračujícím oslabení, kdy při přečíslení dvou na jednoho Machovského pořádně protáhla střela Kucsery. Vítkovice v závěru první části přidaly a donutily domácí k nedisciplinovanosti. Při dvou přesilovkách byl nejblíže snížení v 19. minutě Baranka, v dobré pozici mu ale sklouzl puk při zakončení.

Do prostřední části domácí doslova vlétli a již po 22 vteřinách po zadovce Lva zvýšil nekrytý Kratěna z mezikruží na 3:0. Od další pohromy hosty vzápětí uchránil jen skvělý Bartošák, který zastavil Svobodovu teč Čerešňákovy střely. Lépe se pohybující Indiáni ve hře dominovali, ale Indrák ve 24. minutě po Pulpánově střele netrefil z úhlu prázdnou branku. V polovině utkání při přečíslení vypálil po Indrákově nabídce těsně vedle Kubalík.

Následně se na ledě přiostřilo a po sérii vyloučení se hostům při hře čtyři na čtyři podařilo krátce před druhou sirénou snížit, když po uvolnění Vandase zamířil z prostoru mezi kruhy přesně Kucsera.

Na začátku závěrečné třetiny sice domácí nevyužili přesilovou hru, ale ve 48. minutě uklidnil domácí čtvrtým gólem Schleiss, poté co bekhendem zúročil práci spoluhráčů ze čtvrtého útoku kolem vítkovické branky. O necelých pět minut později navíc při úniku do otevřené obrany zvýšil po ideální příhře Lva na 5:1 Kratěna. Hosté si alespoň vylepšili náladu trefou v oslabení i ve čtvrtém zápase v sérii, když v 56. minutě prostřelil Machovského od modré čáry Výtisk.

