Olomouc po výhře v Pardubicích nahání Zlín, ten padl ve Varech 4:6

Druhými zápasy pokračovalo play out hokejové Tipsport extraligy. Karlovy Vary zdolaly v divokém utkání okleštěnou sestavu Zlína 6:4 a pomohli tak Olomouci. Ta zaváhání ševců využila a po vítězství 3:2 na ledě Pardubic stáhla ztrátu na jedenáctý Zlín pouze na jediný bod. Další zápasy jsou na programu v neděli.

Utkání obratů ovládli Západočeši

Energie o své výhře rozhodla v přesilových hrách, ve kterých vstřelili domácí čtyři branky. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl s dvěma góly a stejným počtem asistencí útočník Tomáš Rachůnek.

Hosté se na západě Čech představili bez řady opor, šanci dostali opět hosté z první ligy. Domácí byli v úvodu aktivnější, do vedení se však dostal Zlín. V 11. minutě otevřel skóre Ostřížek.

Energie mohla srovnat ještě ve stejné minutě, ale tutovku Mikulíka pravým betonem zlikvidoval Štůrala, který dnes dostal přednost před Kašíkem. Karlovarským hráčům se podařilo vyrovnat v 16. minutě při vyloučení Zadražila, když přihrávku Rachůnka zpoza branky zužitkoval Tomeček.

Ve 23. minutě nabídnutou přesilovku pět na tři v trvání 50 vteřin ještě Energie nevyužila, ale následnou klasickou početní výhodu již ano. Domácí posunul do vedení Sičák. Převaha Západočechů ve druhém dějství vyústila ve 28. minutě ve třetí branku, kdy po nahození Rohana neudržel Štůrala puk a Gríger jej pohotově dorazil.

I přes aktivitu domácích se po druhé dvacetiminutovce však šlo do kabin za nerozhodného stavu, když Zlín využil z minima šancí maximum. Ve 32. minutě využil po nahrávce Ondráčka zcela osamocený Horák přesilovou hru a o šest minut později po chybě Rohana na útočné modré proměnil samostatný nájezd Kubiš.

Přestřelka pokračovala i v závěrečné třetině, na branku Rachůnka ve 42. minutě ještě dokázal Zlín o pět minut později odpovědět zásluhou Kubiše, ale poté se již prosazovali domácí. Ve 49. minutě využil přesilovku pět na tři Skuhravý a poslední slovo měl aktivní Rachůnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:00. V. Tomeček, 23:16. Sičák, 27:58. Gríger, 41:23. T. Rachůnek, 49:00. Skuhravý, 56:44. T. Rachůnek Hosté: 10:09. Ostřížek, 31:21. O. Horák, 37:36. Kubiš, 46:57. Kubiš Sestavy Domácí: Závorka (Honzík) – M. Rohan, Sičák, Harant, Baránek, Benák, Rýgl, Weinhold – T. Rachůnek, Gríger, Mikulík – Vachovec, Skuhravý, Gorčík – Stloukal, Tuominen, V. Tomeček – O. Beránek, Kindl, Flek – Davídek. Hosté: Štůrala (Kašík) – Kotvan, V. Zadražil, Chmelíř, Matějíček, Ferenc, Žižka, O. Horák – Kubiš, Popelka, Kovařík – Ostřížek, Honejsek, J. Ondráček – Říčka, M. Kratochvíl, Okál – Goiš.

Pardubice podruhé padly, Olomouc nahání Zlín

Hanáci si připsali první výhru ve skupině o umístění na 11. až 14. místě. Pardubice naopak na vítězství čekají, v normální hrací době neuspěly jedenáctkrát v řadě a jejich ztráta na předposlední Karlovy Vary je již jedenáctibodová. Olomouc se v zápase rychle ujala vedení a pak dokázala zareagovat i na pardubické vyrovnání. Vítěznou branku vstřelil v 53. minutě dvougólový Jan Eberle. Dvakrát se trefil také pardubický Lukáš Nahodil.

Ačkoliv ani jednomu týmu reálně o nic nešlo, nasadili pardubičtí trenéři do hry kompletní sestavu. Lépe ale od začátku bruslili hosté a už ve třetí minutě se v přesilovce po Eberleho teči dostali do vedení. To mohli postupně navýšit Holec a Burian, ale ti na brankáře Růžičku nevyzráli. Jednu z ojedinělých šancí Dynama nezužitkoval Starý. Se skóre následně nepohnula ani čtyřminutová přesilovka Olomouce.

Dynamo mělo na začátku druhé třetiny k dispozici 79 vteřin převahy pět na tři, ale nic vážnějšího nevyprodukovalo. Vyrovnání tak zařídil až ve 26. minutě Nahodil, který se proháčkoval přes dva soupeře a trefil horní roh branky. Od té chvíle se ale oba týmy ve finální fázi trápily a šancí rapidně ubylo. Až v závěru druhé části si Pardubice vytvořily soustavný tlak, ale gól z něj ani při Rolinkově velké šanci nevytěžilo. Naopak vteřinu před druhou sirénou proměnil brejk střelou pod horní tyč Holec.

Pardubičtí hráči se snažili aktivní hrou ztrátu rychle stáhnout, ale ačkoliv trávili hodně času v útočném pásmu, do větších šancí se prakticky nedostávali. V 53. minutě navíc skákavý kotouč poslal z otočky do branky Eberle a výrazně přiblížil Olomouc k výhře. Dynamo však zápas nevzdalo a přesně šest minut před koncem třetí třetiny srovnal v přesilovce Nahodil. Srovnat už Dynamo nezvládlo, a to ani při závěrečné hře bez brankáře. Olomouc tak vyhrála čtvrtý z posledních pěti duelů.