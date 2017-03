Boleslav srazil gól 0,1 vteřiny před sirénou. Měl jsem to odcouvat, mrzí Stříteského

Proti Chomutovu jste neproměnili ani druhý mečbol na domácím ledě. Co se pokazilo?

„Dostali jsme o jeden gól víc než soupeř a bohužel jsme prohráli.“

Mrzí to i z pohledu, že jste si z Chomutova přivezli luxusní náskok a vedení 2:0 na zápasy?

„Určitě jsme tu sérii tady chtěli ukončit, ať už pro diváky nebo pro nás. Ale bohužel se to nepovedlo, a tak jedeme dál.“

V první třetině jste byli aktivnějším týmem, hýřili jste pohybem a vytvářeli si brankové příležitosti. V 27. minutě vás ale srazila vyrovnávací branka Juraje Valacha. Znervózněli jste pak?

„Neřekl bych, že jsme znervózněli. Tu druhou třetinu jsme měli celkově takový útlum. Přišly tam nějaký přesilovky soupeře, asi dvě nebo tři za sebou. Právě ty nás dostaly do toho útlumu. Pak ve třetí třetině jsme se z toho nějak zvrchávali, abychom měli zase ten pohyb, který jsme měli tu první třetinu. Bohužel se nám to nějak nepovedlo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Chomutov: Studená sprcha pro "bruslaře"! Vondrka vstřelil gól na 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Změnili jste oproti čtvrtečnímu nepovedenému zápasu taktiku?

„Ve čtvrtek jsme na soupeře vlítli. Než jsme dostali gól, tak jsme se prezentovali stejným stylem hokeje jako v Chomutově. Teďka jsme chtěli prakticky to samý, vletět na ně, držet je u nich ve třetině, vytvořit si nějaký šance a dát z toho nějaký góly. Myslím, že se nám to i dařilo, ale bohužel jsme z toho dali málo branek.“

Klíčový moment zápasu přišel v závěru druhé třetiny, kdy Michal Vondrka vás obral na modré čáře o kotouč a v oslabení vstřelil vítězný gól 0,1 vteřiny před sirénou. Jak jste viděl situaci vy?

„V naší přesilovce se nám nepovedlo zavést puk k nim do pásma, nastala tam zbytečná ztráta na jejich modrý čáře a pak už to bylo z mý strany špatně řešený. Měl jsem to spíše odcouvat.“

Z opakovaných záběrů to vypadalo, že puk zbrzdila i hromádka sněhu u mantinelu.

„Nevím, jestli to byla hromádka sněhu nebo ten puk letěl pomalu. Teď už je to jedno.“

Čím to je, že jste v Chomutově ve dvou zápasech dali 13 branek a v domácích duelech jen dva góly?

„To kdybych věděl, tak to určitě klukům v kabině nebo i sobě řeknu a snažil bych se s tím něco dělat. Ale opravdu nevím. V Chomutově jsme měli štěstí, do čeho jsme plácli, to nám tam spadlo. Teďka máme šance a v rozhodující chvíli nám ten puk uskočí nebo ujede. Kluci mohli jezdit sami na bránu, měli tam gólový přihrávky. Bohužel jim to ale vždycky nějak uteklo. Nevím, čím to je.“

V neděli vás čeká rozhodující pátý zápas. Jak se na něj připravíte?

„Nevím, nikdo nemá věšteckou kouli. Série je 2:2 a ten zápas budeme chtít urvat pro sebe. Ať už to skončí o góla nebo o pět, to už je ve hvězdách.“