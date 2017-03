Plzeň si vynutila zápas o všechno. Emoce se drží těžko, říká Schleiss

Nůž, který měli na krku, obrátili proti soupeři. Hokejisté Plzně ubránili i druhý mečbol a vynutili si jasným vítězstvím 5:2 proti Vítkovicím pátý zápas, cítí se být na koni. O tom, kdo postoupí do čtvrtfinále, se rozhodne v neděli. A je jasné, že to bude třaskavá bitva. Emoce houstnou, hráči jsou nervózní. „Už se štveme navzájem. Je to vyhrocené. Teď jde o to, kdo to udrží,“ prohlásil útočník Plzně Jan Schleiss, střelec jedné branky.

Zvládli jste další zápas o všechno a vrátili sérii do Ostravy. Jak těžké to bylo?

„Hodně. Pomohly nám góly na začátku. Udávali jsme pak směr zápas. To bylo dobře.“

V čem jste byli proti Vítkovicím na domácím ledě lepší než venku?

„Nevím. My tam nehráli tak špatně, ale tady už jsme prostě začali hrát pořádně ten play off styl. Lidi nás hnali, my byli hladoví. Bylo to tady o hodně lepší.“

Kromě toho, že jste dal gól, jste se hned na začátku zápasu málem dostal do potyčky s Michaelem Vandasem. Co jste si udělali?

„Já ho trošku dohrál, on do mě začal strkat. A já se přece nenechám. Trochu jsme se chytli, něco si pověděli. To k tomu přece patří. Je dobré, že je to tak ostré. Všechny to vtáhne do zápasu a je to pak alespoň hukot.“

Cítili jste, že jsou Vítkovice s vývojem zápasů v Plzni, více podrážděné?

Ono se to těžko drží ty emoce na obou stranách. Už je to vyhrocený, štveme se navzájem. Takhle to prostě je. Teď jde o to, kdo to udrží víc. Jestli to zvládneme my.“

Doma se vám hraje dobře. Ale nebojíte se toho, jaké to bude v neděli v Ostravě?

„Tady je to specifické. Fanoušci tady vyvinou na soupeře tlak, nás do toho vtáhnou. V Ostravě mezi vším pouštějí muziku, takže tam ty lidi tolik nevnímáme. Tady je to lepší. Je tady větší peklo. Na druhou stranu i tam přijde hodně lidí a budou jim chtít pomoct. Prostě to musíme zvládnout.“