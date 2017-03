Znovu pálil přesně, ale nestačilo to. Čert vem ty góly, smutnil Orsava

Zůstal sám. Jakub Orsava jako jediný z hráčů Mladé Boleslavi dokázal na domácím ledě dát branku Jánu Lacovi. Prosadil se jak ve čtvrtek, tak v pátek. Ani jeho branky ale k vítězství Středočechů a ukončení série proti Chomutovu nevedly. „Moc mě to netěší, když jsme nevyhráli,“ hartusil 26letý útočník po páteční prohře 1:2. Do zápasu kvůli zranění ani málem nenastoupil.

Ve čtvrtečním zápase jste po souboji s Brettem Skinnerem odstoupil ze zápasu, mluvilo se o tržné ráně na boku. Nakonec jste ale v pátek naskočil. Jak to s vámi tedy vypadá?

„Jo, něco tam je, ale zase to není nic tak vážnýho.“

Jak byste zhodnotil zápas?

„Abych řekl pravdu, tak ani nevím, jak bych to zhodnotil. Dali jsme prvního góla, pak jsme tam ale udělali nějaký chyby. Obzvlášť ten druhej gól na 2:1, to se nám prostě nemůže stávat, ještě v naší přesilovce. To rozhodlo. Byla to naše chyba a potrestala nás víc, než dost.“

První třetina se vám povedla. Po vaší brance na 1:0 v 5. minutě to s ambicemi Mladé Boleslavi vypadalo velmi slibně. Kde se zápas zlomil?

„Myslím, že jsme začali dobře. Hráli jsme to, co jsme chtěli, dali jsme góla a víceméně se nám ta první třetina povedla. Ale jak říkám, pak se to zlomilo ve druhé třetině a už jsme s tím nedokázali nic udělat.“

Druhá třetina naopak patřila Chomutovu. Jak velká rána pro psychiku byl obrat ve skóre a především gól Michala Vondrky 0,1 vteřiny před koncem druhé třetiny?

„Rána to byla určitě. Ale říkali jsme si, že máme ještě 20 minut a že to zkusíme. Nevyšlo to, je to 2:2 na zápasy a jedeme do Chomutova.“

V obou domácích zápasech jste byli hodně vylučovaní, Piráti navíc přesilové hry hráli výborně. Nechyběli vám už v závěru trochu síly?

„Asi jo. Ale v play off se na to tolik nekouká, jestli jsou síly. Musíte je vyškrábat úplně ze dna. Není jedno, že jsme hráli tolik oslabení, ale když už je hrajeme, tak se musíme snažit je na sto procent ubránit.“

Co rozhodne nedělní zápas? Bude to připravenost, nervy, taktika?

„Asi od každýho něco (usměje se). Uvidíme. Zítra potrénujeme, odpočineme si a pojedeme s chutí do Chomutova.“

Ve všech čtyřech zápasech série zvítězil hostující tým. Jak je to možné?

„Nevím. Možná nějaká menší nervozita z domácího prostředí. Chtěli jsme to ukončit doma, ale nepovedlo se. Snad to vyjde v Chomutově.“

Stejně jako ve čtvrtek, jste i v pátek byl jediným střelcem Mladé Boleslavi. Těší vás aspoň střelecká produktivita?

„Moc mě to netěší, když jsme nevyhráli. Chtěl jsem strašně vyhrát už ve čtvrtek, to se nepovedlo. A v pátek taky ne. Čert vem ty góly.“

V historii extraligy se ještě nestalo, aby tým v předkole otočil sérii z 0:2. Je to pro vás velký strašák?

„To je ta krása play off. Hraje se na tři vítězný zápasy a dokud je jeden tým nemá, tak se pořád hraje. A o tom to je.“

Co říkáte na atmosféru zápasů v Boleslavi? Diváci vás hnali až do posledních chvil.

„Diváci byli super, chtěl bych jim poděkovat. Doufám, že tady ještě přivítáme Liberec.“