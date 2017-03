SuperSkills ve stylu NHL: Sparťani Pech s Vránou stříleli i z tribuny

Jeden vyhrál kanadské bodování týmu i celé základní části, druhý byl nejlepším střelcem Sparty a do posledních kol proháněl svého parťáka i v extraligovém bodování. Kdo je ale šikovnějším hráčem? O tom se na Spartě přesvědčili sami, když Lukáše Pecha a Petra Vránu postavili proti sobě.

Oba zkušení borci se po vzoru zámořské NHL utkali v deseti disciplínách, a ne všechny patřily mezi běžné. Kromě klasické střelby na branku a přesnosti se totiž střílelo i z tribuny a oba hráči se vžili do role spoluhráče Tomáše Pöpperleho, když si z obranného pásma vyzkoušeli střelbu brankářskou holí přes celé hřiště.

Během disciplín samozřejmě padal jeden fórek za druhým a oba sparťané se vzájemně pošťuchovali. Petr Vrána dokonce vynadal brankáři z dorostu při střelbě na gólmana, protože první pokus Lukáše Pecha vystihl, ale odražený puk přece jen zapadl do branky. „Teď mi řekni, že si to neprodal, ty vole,“ smál se bývalý hráč New Jersey, Vítkovic či Lva Praha.

Kdo se stal vládcem kabiny? Podívejte se ve videu!