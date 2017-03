Neskutečné obraty! Chomutov rozdrtil Boleslav, Plzeň ovládla prodloužení

Hokejisté Chomutova deklasovali v rozhodujícím pátém utkání předkola play off extraligy Mladou Boleslav 6:1 a postoupili do čtvrtfinále, v němž se utkají s Třincem. Piráti tak před vlastními fanoušky dokonali obrat v sérii z 0:2 na 3:2. Z postupu se raduje i druhý tým, který na úvod série prohrával 0:2 na zápasy. Plzeň si v pátém duelu poradila s Vítkovicemi a ve druhém prodloužení vstřelila gól na 2:1. V čase 94:22 rozhodl svým prvním gólem v play off David Stach.