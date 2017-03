Totální ZKRAT Šticha! Rozjel se na sudího, pak o bránu rozmlátil hokejku

Vyhrocený rozhodující zápas o postupu do čtvrtfinále doprovázely emoce. Nervy na uzdě neudržel David Štich. Za stavu 0:5 nevybíravým způsobem fauloval Ivana Humla a za svůj tvrdý zákrok dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Konec v utkání a vlastně i v celé sezoně nenesl vůbec dobře. V emocích se rozjel na hlavního rozhodčího, držet ho museli hned dva čároví sudí. Své nervy si pak vybil aspoň na hokejce, kterou rozsekal o brankovou konstrukci.

Přestože Boleslav v té době prohrávala už 0:5, bylo vyloučení Šticha poslední tečkou. Chomutov nakonec vyhrál 6:1 a raduje se z postupu do čtvrtfinále, kde se utká s Třincem. "Hráčům jsem řekl, že je to trestuhodné. I kdyby za ně hrál Wayne Gretzky, musí se to ubojovat srdcem a nasazením," kroutil hlavou po zápase kouč Mladé Boleslavi František Výborný.

"Jména nic nezaručují, to je srdce. Musíte mít tři kvalitní lídry jako má Chomutov, to jsou Vondrka, Huml a Růžička, a obalit to bojovníkama se srdcem. To je dnešní hokej, NHL, špičkové týmy v Evropě. Tak jsme to měli loni," řekl Výborný. Samotný Štich se rozhodl svůj zkrat nekomentovat, po zápase mezi novináře tak nepřišel. Celou situaci bude s největší pravděpodobností řešit disciplinární komise.