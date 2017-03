Lenc po vyřazení: Chomutov nás překvapil nasazením, vypadalo to odevzdaně

První dva zápasy v sezoně? Vyložená dominance, Mladá Boleslav rozjela sérii předkola tak suverénně, až to hráčům vlezlo do hlavy. „Říkali jsme si, že to stoprocentně uděláme. Že to nemá kam uhnout,“ řekl zklamaně útočník Radan Lenc. Poté, co mu sezona nečekaně končí. Bruslaři povolili Chomutovu velkolepý obrat z 0:2 na 3:2. Ten Piráti završili dnes doma debaklem 6:1. Ve čtvrtfinále jdou na Třinec.

Dovolili jste Chomutovu velkolepý obrat, máte k tomu teď vůbec co říct?

„Tohle jsem nezažil. Nechci říct, že bychom neměli touhu to vzít. V domácích zápasech jsme si říkali, že to stoprocentně uděláme. Že to nemá kam uhnout. A bohužel nás Chomutov překvapil svým nasazením. Možná jsme čekali, že budou po skóre 13:2 odevzdaní. Vypadalo to odevzdaně a někdo si už myslel, že budeme ve finále. Že přejedeme Chomutov, pak Liberec…

S čím jste šli do dnešního zápasu? Po tom, jak jste doma zahodili dva mečboly v sérii a najednou byl ve výhodě zase Chomutov…

„Hodili jsme za hlavu, že jsme doma prohráli dva zápasy a jeli jsme sem to udělat. Bylo to pade na pade, jak se říká. Udělali jsme na začátku asi hloupé vyloučení, dostali gól. Zase jsme dostávali góly v přesilovkách. Měli jsme se na to dát pozor. Věděli jsme o tom…“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Mladá Boleslav: K volnému puku se dostal Kaše a navýšil vedení domácích, 6:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Z čeho vaše nedisciplinovanost vzešla, z frustrace?

„Může být. Je to play off, jsou v tom provokace, je toho na ledě spousta. A kdo to neunese, ten vyteče. My udělali faulů víc, Chomutov to proměnil. Nám ty poslední tři zápasy přesilovky absolutně nevyšly. To byl asi hlavní rozdíl.“

Sezona pro vás končí. Asi dřív, než se před ní čekalo. Jak se vám hodnotí?

„První čtvrtka dobrá, povedla se nám náramně. Navázali jsme na loňský konec. Pak jsme se přibrzdili, měli jsme výpadek až do konce roku. To bylo katastrofální, nebylo v tom nic, co jsme chtěli. Horko těžko jsme to honili, do posledního zápasu. Konec byl dobrý, mohli jsme to dovršit tady. Měli jsme to udělat. 3:0, 3:1… Měli jsme na to. Bohužel. Jsme lidi, ti chybují.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Mladá Boleslav: Maxwell už po několikáté špatně rozehrál, Skokan mu puk vzal • VIDEO TV TIPSPORT