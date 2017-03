Huml zase řádil a řídil postup Chomutova. Sáhli jsme si na dno, přiznal

Série s Boleslaví byla hodně o něm. Ve třetím zápase táhl Ivan Huml svůj Chomutov za nadějí, v pátém za postupem. Kanonádu 6:1 rozjely jeho dvě trefy. „Je to teď skvělý pocit. Sáhli jsme si na dno. Prohrát dva zápasy tak, jak jsme prohráli, to nebylo jednoduché. Ale nakonec jsme si postup zasloužili. Kluky musím pochválit, hráli skvěle, Ján Laco chytal výborně,“ vypočítával.

Cítil jste, že ty dva vaše dva rychlé góly Boleslav zlomily?

„V sérii se ukázalo se, že začátky budou rozhodovat. Teď se to zase potvrdilo, my rychle vedli, uklidnili se a drželi zápas pevně v rukách. Až na výjimky jsme Boleslav nepouštěli k ničemu. Ve druhé třetině jsme se uklidnili a už bylo po zápase.“

Zato Boleslav divočila, David Štich byl po faulu na vás za stavu 5:0 vyloučen do konce zápasu a pak měl chuť zmydlit rozhodčího...

„Nějaká frustrace tam od nich byla cítit. Od něj tam byl zbytečný faul... Jejich nezodpovědnost ten zápas trochu rozhodla.“

Můžete už do detailů prozradit, co se dělo v tom volném dni, ve středu, když jste prohrávali 0:2, Boleslav vás vyloženě dusila, ale od té doby jste jen vyhrávali?

„Nebylo to o žádném křiku. Spíš o tom, abychom si uvědomili, co se stalo, kde jsme udělali chybu, co bylo špatně. Měli jsme sezonu téměř bez výkyvů a pak tohle... Byl to strašný šok. Museli jsme udělat krok zpátky a povedlo se nám to. Od prvního zápasu v Boleslavi jsme si začali zase věřit.“

A týmu prospělo, že trenér Růžička rozdělil vás a Vondrku. Co platilo v základní části, už ne...

„Hráli jsme s Michalem celou sezonu, není jednoduché, když najednou vedle sebe máte jiné spoluhráče. Ale teď to byl dobrý tah. Všechny čtyř pětky odehrály výborná tři utkání.“

Otočit sérii z 0:2 na 3:2 a postoupit naposledy zvládla Olomouc na Kladně v roce 1994. Nepamatujete si to náhodou?

„Byl jsem tenkrát na zimáku, bylo mi 12 let. Je milé teď být na té správné straně. Tenkrát bylo celé Kladno strašně smutné, zato teď cítíte velkou radost. Našim fanouškům jsme tohle po prvních dvou zápasech docela dlužili, tak snad si to užili. V neděli večer si to užijeme taky, v pondělí odpočineme a v úterý vyrazíme do Třince.“

Bude druhý nejlepší tým základní části o hodně těžší soupeř než Boleslav?

„Silný je hodně, ale chystáme se mu to znepříjemnit. Nic nebalíme dopředu, hráli jsme s ním čtyři vyrovnané zápasy. Mají obrovskou sílu, nebude to nic jednoduchého, ale věřím, se to protáhne.“