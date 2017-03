Vítkovický kapitán Olesz: Jsem zklamaný, chtěli jsme jít dál

Do čtvrtfinále Generali play off svůj tým dotáhnout nedokázal. Vítkovický kapitán Rostislav Olesz nesl vyřazení s Plzní (2:3 na zápasy), které definitivně rozklíčovalo až druhé prodloužení a vítězný gól Davida Stacha v 95. minutě (1:2p), hodně těžce.

Přesto začal své hodnocení pozitivně. „V první řadě bych chtěl poděkovat divákům, klukům a hráčům Plzně za výbornou sérii, která přinesla dvě prodloužení. Jedno rychlé a druhé takové delší, které bylo šťastnější pro Plzeň. Je to smůla, jsme smutní, ale takový někdy bývá sport.“

Končíte, je to velké zklamání?

„Je strašně brzo hodnotit sezonu, člověk chce postoupit a jít dál a dál, jsem zklamaný. Nechci říct, že to byla úspěšná sezona.“

Jak byste ohodnotil osobní výkony? Branky jste se v předkole nedočkal.

„To je kapitola sama o sobě, člověk na něčem pracuje a potom to tam není, tak je z toho smutný. Nemůže pomoct týmu, snaží se být nad věcí. Měl bych být jeden z lídrů, budu na tom pracovat dál, nekončím s hokejem. Všichni jsme se těšili, byla plná hala, výborná atmosféra, já se na to moc těšil. Chyběla jen výhra na naší straně.“

Jak jste prožíval dlouhé prodloužení?

„Člověk trénuje, připravuje se na to, pak už jen doplňuje energii a jede se dál. Už jsem nevnímal, jak dlouho se hraje, jen jsem se připravoval na další střídání, jak nejlépe jsem mohl.“

Rozhodly vysoké prohry (3:5 a 2:5) v Plzni?

„Tam byly chyby v naší obraně. To co nás nejvíce zdobí doma, to tam chybělo, v Plzni jsme místy propadali, z toho byly góly...“

V závěru normální hrací doby jste měli dvě přesilovky. S nimi jste bojovali celou sezonu, bylo příznačné, že jste je nevyužili?

„To bylo taky klíčové, nedali jsme gól z přesilovky. Ty dvě minuty do konce, kdy jsme to mohli rozhodnout. Kdyby nám dali oslabení, tak dáme gól z oslabení, ty jsme dali v sérii čtyři. Teď to byl první zápas, kdy jsme gól v oslabení nedali... Je to strašně těžké, ale takový je sport, musíme se z toho poučit a jít dál.“