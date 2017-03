Dej po porážce s Litvínovem: Musíme ukázat víc emocí

Natřískaný zimák dělal randál jak vzlétající letadlo. Mocně tlačil Hradec za první výhrou v sérii. Neklaplo to. Litvínov ho v taktické bitvě přetlačil. „Spokojení být nemůžeme. Dali jsme první gól, začali dobře. Ale druhou třetinu jsme odehráli špatně a od toho se pak všechno odvíjelo. Chtěli jsme, ale nějak extra to nebylo vidět,“ upřímně přiznal útočník Mountfieldu Rastislav Dej.

Kde byl největší problém?

„Musíme zlepšit bruslení, víc si pomáhat, být lepší v osobních soubojích. Na konci jsme se zvedali, ale už bylo pozdě. V úterý je potřeba začít úplně jinak s větším nasazením. Celý zápas byla taková taktická bitva, Litvínov odehrál dobrý zápas. My musíme chtít ještě víc, jinak to nepůjde.“

Hrál Litvínov play off hokej a vy zatím ne?

„Vidět to bylo v maličkostech, pomáhali si při blokování hráčů, my se k nim hrozně těžko dostávali. Nevytvořili jsme si tlak, neudrželi se na puku, nebylo to ono. Oni se tam zdvojovali a my měli problémy. Dobře se pak drželi na kotouči i v útočném pásmu, brankář Patrik Rybár nás tam ještě několikrát podržel, mohlo to být s námi i horší, než prohrát 2:3. Příště je potřeba víc emocí a chuť.“

Litvínov se nenechal vybláznit, pořád hrál to svoje, pečlivou defenzivu. Tím vás tak utýral?

„Přesně o tom to bylo. Takticky zvládli zápas skvěle, možná se u toho ani tolik nenadřeli jak my. Rychle posouvali puky, my museli lítat třicetimetrové sprinty nahoru, dolů a pak nemáte síly v útočném pásmu něco vymýšlet. Tohle je potřeba hodně zlepšit, v útoku musíme hrát o hodně lépe.“

A asi se taky vyvarovat obřích hrubek, jako když jste v přesilovce špatně vystřídali a Lukeš dal na 2:1 pro Litvínov...

„Tohle by se nemělo v play off stávat. Navíc několikrát tam šli dva na jednoho, tři na dva. Neexistuje, abychom takhle propadali a pak se nevraceli. Dozadu je potřeba hrát mnohem pečlivěji, z téhle hry vycházet a připravovat si šance, o tom je play off. A taky v přesilovkách musíme být lepší.“

