Martynek po minele gólmana poslal Litvínov do trháku. Asi se nedomluvili, líčil

Po minele hradeckého gólmana získal Litvínovu v 51. minutě prvního čtvrtfinále rozhodující náskok. Patrik Rybár se včas nerozhodl, zda puk nastřelený až z hloubi obranného pásma zpracuje, nebo rovnou rozehraje. Kotouč zachytil Rostislav Martynek a zkušeně poslal Vervu do trháku 3:1. Mountfield ještě stačil snížit, dvacet vteřin před koncem však bylo na obrat už pozdě. „Připravili jsme se na ně a kromě první třetiny to bylo vyrovnané, možná jsme byli i aktivnější,“ líčil spokojeně autor vítězné trefy.

Jak se situace před třetí brankou Litvínova seběhla z vašeho pohledu?

„Nevím, jestli se s obráncem nedomluvili, jak to vlastně bylo. Ale viděl jsem, že gólman je venku z brány, ten úmysl tam byl. Pilka (Karel Pilař) to předtím výborně vyhodnotil a napálil dopředu, já zrovna naskočil ze střídačky. Dobrá souhra.“

Mountfield šel do vedení jako první, v závěru jste stačili vyrovnat. Bylo hodně důležité, že jste úvodní třetinu přečkali a neprohráli ji? Začali jste potom cítit, že to půjde?

„Předpokládali jsme, že je diváci poženou. Ne, že bychom začátek zaspali, to ne. Od druhé části jsme se jim ale už vyrovnali hrou i nasazením. Měli jsme šance. Musíme je proměňovat, protože ty zápasy jsou vyrovnané a rozhodovat může všechno.“

Hrálo se docela aktivně, místy to byla šance za šancí. Překvapil vás takový průběh?

„Ne. My jsme věděli, jaký hokej Hradec předvádí. Nemohli jsme se jen zatáhnout a čekat. Bylo to fyzicky hodně náročné, jsem rád, že jsme to zvládli. Jeli jsme do Hradce s tím, že musíme hrát soudržně a to se vyplatilo. V první třetině jsme měli štěstí. Toho se musíme vyvarovat.“

Taky jste přečkali pět oslabení...

„Ano a naopak v jednom dali gól na 2:1. To pro ně taky musela být sprcha, dostat gól při vlastní přesilovce. Dostali se tím pod ještě větší tlak, což pak bylo znát na jejich hře.“

Co se dá očekávat od druhého duelu?

„Budou zase aktivní, vletí na nás jako v první třetině. Musíme třeba z brejků kontrovat, počkat si na šance a ty využít. Vyrovnat se jim v pohybu. V tom byli na začátku lepší.“