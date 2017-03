Nečas debutoval v play off brankou: Bomba, ale góly nepočítám

Lepší premiéru si nemohl přát. Mladičký hokejový talent Komety Brno Martin Nečas zažil při svém prvním zápase ve vyřazovací části famózní obrat 3:2 proti Spartě. Na skalpu Pražanů se podílel vyrovnávací brankou. „Je to super, ale my hrajeme o výsledek. Není důležité, kdo dal gól. Hlavně, že padl,“ řekl osmnáctiletý útočník a vzdal hold výkonu brněnského brankáře Marka Čiliaka.

První zápas ve čtvrtfinále proti Spartě pro vás vyšel vítězně. Co byste řekl, že bylo rozhodující při vašem obratu z 0:2 na 3:2?

„Druhá třetina. Ta první byla hrozná. Dostali jsme dva slepené góly. Ve druhé části jsme měli přesilovku pět na tři a od té chvíle jsme začali hrát výborně. V závěru se nám povedl skvělý obrat. Ještě, že to takhle dopadlo. Zápas číslo jedna je vždycky důležitý.“

V úvodu úřadovala Sparta, když v 5. minutě dala dva rychlé góly. Řekli jste si něco mezi sebou v kabině během první přestávky?

„Jasně. Shodli jsme se, že musíme zapomenout na náš bídný výkon a vrátit se k naší hře. To se nám povedlo, udrželi jsme naše tempo, tlak dál stupňovali a dokonali obrat.“

Jaké byly vaše pocity po té bláznivé 5. minutě?

„Možná jsem se cítil trochu sklesle, ale pořád jsem věřil, že to můžeme obrátit. Byl začátek zápasu a před námi 55 minut. Šli jsme si za tím a povedlo se nám otočit.“

Ve vyhrocené sérii čtvrtfinále mezi Spartou a Kometou Brno ovládl první zápas moravský celek. V O2 arene porazil Spartu 3:2. Na dojmy mladičkého Martina Nečase bezprostředně po utkaní se podívejte ve VIDEU.

Nečas: První třetina byla hrozná, musíme se z ní poučit

Sparta se ujala vedení v utkání dvěma rychlými góly. Váš obrat přišel v podstatě stejným způsobem. Došlo vám to?

„Ano. Navíc bych řekl, že bylo lepší, že jsme si ty dvě branky nechali na konec zápasu. Nevyplýtvali jsme si je na začátku jako Sparta. (směje se)“

Do druhého utkání je takové vítězství jistě velkou vzpruhou, viďte?

„Rozhodně, ale nesmíme to nijak podcenit. Je to zatím jen jedno vítězství a my se chceme poprat o další. Důležité bude se ponaučit z chyb, které jsme předváděli v první třetině. Musíme začít tam, kde jsme skončili.“

Co říkáte na výkon vašeho parťáka z brány Marka Čiliaka?

„Smekám. Fakt klobouček dolů. Na začátku dostal dva rychlé góly a pak vlastně celý zápas chytal excelentně. Šancí měla Sparta strašně moc. Je velice důležité, že nám takhle pomohl. (usmívá se)“

Sparta - Kometa Brno: Je vyrovnáno! Martin Nečas poslal puk za Pöpperleho, 2:2

Jak si užíváte atmosféru vašeho prvního play off mezi seniory?

„Parádně. Ještě k tomu, že hrajeme se Spartou, což je super. Panuje obrovská rivalita. Navíc je to mé premiérové play off v áčku. Určitě něco jiného než je základní část.“

Navíc jste se ve svém debutu v play off střelecky prosadil, když jste vyrovnával na 2:2…

„Je to bomba, ale já góly nepočítám. Jsem rád, že jsme obrátili a ujali se na začátku vedení. Hraje se o výsledek. Je mi jedno, kdo dá branku. Hlavně, že padne.“

Dolehly i na vás emoce a rivalita mezi Brnem a Spartou?

„Samozřejmě, ale není to jen o tom. Play off je takové. Stačí pár gólů. Důležité je blokovat, hrát do těla a dodržovat disciplínu.“

Kometa Brno předvedla parádní obrat a ovládla první čtvrtfinálový zápas se Spartou 3:2. Jak ho hodnotí sparťanský brankář Tomáš Pöpperle? Podívejte se ve VIDEU.

Pöpperle: Poučení? Musíme si dát pozor na disciplínu a nedělat blbosti