Rybár: Ta chyba znehodnotila výkon. Ale musím se zvednout

Spoluhráči Rybára po zápase chválili. „Nebýt jeho, ten výsledek vypadal úplně jinak, hodně toho pochytal, Litvínov měl hodně přečíslení,“ podržel ho útočník Rastislav Dej. Ale v 50. minutě nadělal Rybárovi pořádnou polízanici skákavý puk.

„Já si ho chtěl podržet příložníkem, ale skočil mi to do vyrážečky, pak se odrazil dopředu. Ten hráč to udělal šikovně, ještě mě objel a v pohodě zakončil. Znehodnotilo to celý výkon. Je to strašná škoda. Ale musím zvednout hlavu, zapomenout, nemůžu se z toho sesypat,“ snažil se nedělat si starosti.

Ale štvalo ho to. Aby ne. Vidět to bylo z každého jeho pohledu. Na podobné kousky není ze základní části zvyklý. On Hradec drží, on nedostává hloupé góly.

Je připravený jeden nešťastný moment týmu splatit: „Příště to klidně může skončit 1:0. V základní části to byly hodně vyrovnané zápasy a asi taková bude i série a já musím klukům pomoci, co to půjde.“

Litvínov se do koncovky zase tak často nedostal. Vypálil jen 20 ran. Ale tahákem série by mohly být Rybárovy souboje s Františkem Lukešem, litvínovským zabijákem se smrtícím zápěstím. V utkání číslo jedna měl gólman dvě rány, na jednu nestačil. Ve vlastním oslabení ho Lukeš propálil střelou na lapačku.

„Už předtím to zkoušel, ale trefil beton, nevystřelil tak vysoko. Podruhé už zamířil nad beton a k tyči. Je to hráč, který umí být v šanci hodně nebezpečný. Ale nemůžete se soustředit jen na něj, šikovných borců je tam víc,“ dodal Rybár.