Letec Knotek po prvním triumfu: Trochu to už Litvínov bolelo

Při oslabení makal jak na klíček, kradl puky, vyhazoval je ven. Když bylo potřeba hrábnout dopředu, byl tam. Hradecký útočník Tomáš Knotek se stal hvězdou druhého čtvrtfinále s Litvínovem. „Byl to hodně těžký zápas. Nejdůležitější je, že je to 1:1,“ procedil. Mountfield se oproti úvodnímu klání série zlepšil. Neměl výpadky, tlačil se dopředu a zvítězil 3:0.

V čem nejvíc se Mountfield za jeden den změnil?

„Dohrávali jsme souboje, trochu to Litvínov bolelo a náš výkon měl parametry play off. V pondělí náš výkon nebyl dobrý. Play off musíte hrát na krev a nám se to teď povedlo. Už hned po zápase jsme si říkali, že musíme zapomenout na to, co bylo. Tentokrát jsme to zvládli na jedničku.“

Včetně Patrika Rybára. První zápas chyba, která nakonec znamenala porážku, ve druhém byl bezchybný a užil si nulu...

„Patrik byl v pondělí smutnej, na večeři jsme se o tom pak spolu bavili. Ale tohle ukazuje velké gólmany, že dovedou podobné věci hned vymazat z paměti. Druhý zápas zvládnul bravurně.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Litvínov: Tomáš Knotek vstřelil gól na 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Přišel před zápasem jiný Patrik Rybár než ten, kterého štvala porážka?

„Říká se, že smutek do půlnoci a pak začíná nový den, ne? (usměje se) Tady to platilo stoprocentně. Byl naladěný nejlépe, jak to šlo. Navíc nebylo z čeho střílet, Litvínov vedl jenom 1:0, někdo z nás musí vyhrát čtyřikrát. Série bude ještě dlouhá.“

Litvínov výborně napadá, dobře brání. Je série s ním o tom, pořád do něj šlapat a ani na minutu nepolevit, protože pak kousne?

„Za stavu 3:0 by vás to možná napadlo, ale přesně tak. Říkali jsme si, že tohle nejde, pořád je potřeba do nich jít, být aktivní.“

Třetí gól jste měl na svědomí vy. Nelekl jste se, kolik najednou kolem vás bylo místa?

„Béďa Köhler mě skvěle našel. Já už jenom doufal, že to trefím někam nahoru. Šance jsem měl už v první třetině, ale šlo to doprostřed.“

V Litvínově teď série podle vás bude vypadat jak?

„S nimi je to hodně vyrovnané, můžeme dvakrát vyhrát, ale taky prohrát. Je to hodně těžká série, padá v ní málo gólů a asi to bude pokračovat.“

Vypadalo to taky, že je to klidná série. Proč se v poslední minutě najednou na ledě začalo tak jiskřit?

„Vedli jsme o tři góly, Litvínov se to snažil nějak vyhecovat, aby nám ukázali i vzhledem k tomu příštímu zápasu, že to nevzdali. Ale to nám je jasné, jsme připraveni, že nás čeká pořádná dřina.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Litvínov: Hromadná bitka! Rozhodčí vyloučili do konce zápasu Picarda • VIDEO TV TIPSPORT

Trenér Sýkora se zlobil, že Litvínov chtěl zranit některé vaše hráče. Vnímal jste to tak na ledě?

„Je to play off, Litvínov má silné hráče, souboje jsou s nimi hodně těžké. Ale zákeřnost, že by po nás nějak šli, bych do toho netahal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:47. Gregorc, 20:52. Džerinš, 31:05. T. Knotek Hosté: Sestavy Domácí: Rybár (Kacetl) – Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený (A), Pavlas – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, Džerinš, Picard – Köhler, T. Knotek, Šimánek (A) – Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Hosté: Janus (Petrásek) – Sörvik, Kubát, Gula, F. Pavlík, K. Pilař, Z. Sklenička, Frolo – Martynek, V. Hübl (A), Lukeš – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý (A) – M. Hořava, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, K. Reichel, J. Doležal.