Boleslav má náhradu za Výborného: Syn legendárního Augusty a Ujčík

Klub veškeré změny zatím nepotvrzuje. „Jednáme o změnách v realizačním týmu, něco zveřejníme ve středu, jinak se ke spekulacím nebudeme vyjadřovat,“ reagoval pro Sport Jan Tůma, generální manažer BK.

František Výborný pečoval o boleslavskou jednotku pět let, vybojoval s ní postup do extraligy, vrcholem pak byl loňský postup do semifinále play off. Poslední sezona však Boleslavi nevyšla, rozháraný tým se k naplnění vysokých ambicí nepřiblížil a skončil v předkole.

Pardál Výborný (63) během posledního půlroku nejednou zmiňoval zklamání z přístupu některých hráčů k povinnostem a podle všeho nemá náladu pokračovat v trenérské šichtě.

Předpokládaný nástupce 47letý Augusta je synem nedávno zesnulé legendy, vlastníkem bronzu na olympiádě v Albertville 1992, mihl se i v NHL, kde si připsal čtyři starty v NHL za Toronto a Washington.

Boleslav zřejmě vsadila na dobré reference, které na Augustu jdou z Vysočiny, kde zvedá jihlavskou mládež, navíc je asistentem Václava Varadi u reprezentační osmnáctky. Trojnásobný mistr světa Viktor Ujčík působí s Augustou u juniorů, navíc dělá asistenta u prvoligového áčka.