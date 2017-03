Hořká volba: VIP vstupenky vyměnil za místo v kotli

Fandit od dětství je krásné, nikoliv však výjimečné. Igor Němec poznal hokejové prostředí jako kluk přes lesk a slávu, pak přišla opravdovost. Začínal fandit jako syn VIP člena v luxusních prostorech mezi sponzory a váženými hosty, aby se po pár letech z vlastní iniciativy přesunul do kotle a vybojoval si místo bubeníka. V posledních letech šéfuje fanklubu a vyzkoušel si, jaké to je být mostem mezi klubem a fanoušky. Projekt Radegast Hořká volba představuje nejobětavějšího fanouška pražské Sparty Igora Němce.

Coby dvanáctiletý kluk se dostal Igor Němec poprvé k hokeji. Není typickým sběratelem čísel a statistik. Jak sám říká, sbírá zážitky, které si uchovává v paměti. Jeden z prvních mu připravil táta, když jej vzal do holešovické haly. „Jako syn VIP člena jsem hokej poznal nejprve v tomto prostředí. Ta luxusní místa pro mě byla zážitkem a určitě mi učarovala,“ přiznává upřímně Igor, který se však brzy přesunul z VIP prostor do ochozů a pak k bubeníkům do kotle. „Nepamatuji si datum ani zápas, jen ten zážitek. Tehdy bylo málo bubeníků a kamarád, který bubnoval mi nabídl, ať to zkusím taky. Nejspíš jsem nebyl takové dřevo, takže jsem se stal oficiálním náhradníkem a po čase jsem se probojoval i do základní sestavy,“ popisuje se smíchem sparťanský patriot, kterému se Sparta dostala pod kůži natolik, že pro ni dokonce neváhal odložit odevzdání bakalářské práce. „Tehdy se hrálo play off a já věděl, že musím fandit, proto jsem požádal o odklad, což bylo těžké nejen pro mě, ale hlavně pro mé rodiče. Titul jsme tehdy sice nevyhráli, ale rozhodně stálo za to se soustředit jen na hokej a nerozptylovat se školou,“ říká fanoušek, který práci po půlročním odkladu nakonec odevzdal a studium zdárně ukončil.

MLUVČÍM FANOUŠKŮ

Po pár letech strávených v kotli přišla pro Igora Němce další výzva – postavit se do čela fanklubu a stát se mluvčím sparťanských fanoušků. Hořká volba na sebe nenechala dlouho čekat a Igor stál v čele příznivců proti rozhodnutí klubu přesunout se z holešovické haly, letitého domova Sparty, do O2 arény. „To byla asi největší hořká volba za celé období. Stejně jako fanoušci i já vím, že genius loci holešovické arény je pro nás, sparťany, nenahraditelný,“ vrátí se do období před startem loňské sezóny Igor a je vidět, že dodnes nedovolil vysočanské aréně do svého sparťanského srdce plně vkročit. Pak ale promluví jako správný zástupce fanklubu, který je mostem mezi klubem a fanoušky. „Naše srdce však bije pro Spartu. Fandíme klubu a ne hale, ve které hraje. Je to sice náročnější, ale snažíme se, aby se naše nadšení přeneslo i sem. Další generaci už to třeba neponese tak hořce,“ přiznává mluvčí fanoušků, kteří navzdory tomuto faktu drží rekord letošní základní části v průměrné návštěvnosti na zápas (8032 fanoušků na utkání).

HOKEJOVÁ HRDOST

K nejsilnějším zážitkům věrného fanouška z Holešovic patří bezesporu oslavy titulů, kterých za třicet let klubové příslušnosti zažil několik. „Mezi silné zážitky povazuji paradoxně i prohry. Zejména ty s Kometou jsou nejsilnější, poslední prohra v semifinále byla extrémně bolestivá. Při letošních výjezdech na hokejovou ligu a především na Ligu mistrů, jsem pak pokaždé prožíval jeden intenzivní pocit – hrdost. Hrdost na Spartu, český hokej a na fanoušky, kteří vytvořili naprosto skvělou atmosféru. Přesně pro tyto okamžiky stojí za to fandit hokeji, fandit Spartě,“ uzavírá své povídání s patřičnou hrdostí v hlase Igor Němec, který by se klidně mohl z pozice šéfa fanklubu vrátit do vyšších pater mezi VIP hosty. Jistě vás nepřekvapí, že své místo má v kotli mezi skalními fanoušky, s nimiž zažívá opravdovou sparťanskou hrdost.