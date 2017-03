Brněnský hrdina Kováčik: Cítím velkou sílu, psychika je na naší straně

Kdo by to čekal. Před čtvrtfinálovým dvojzápasem v Praze by si jen málokdo dokázal představit, že by Kometa uspěla dvakrát venku proti Spartě. Dokonce ani samotní hráči, i když si to toužebně přáli.

„Popravdě jsem moc nečekal, že bychom přivezli do Brna dvě výhry z Prahy. Ukázali jsme velkou bojovnost a odolali velkému tlaku Sparty. Zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil výkon brněnského mužstva Jozef Kováčik.

Sparta - Kometa Brno: Tohle Nedomlel nedomyslel! Při výjezdu z trestné trefil Kováčika a v zápase dohrál

Sedmatřicetiletý bard patřil k hlavním strůjcům dobytí O2 Areny. V prvním utkání byl sice sejmut pražským pořízkem Nedomlelem, který mimochodem vyfasoval za svůj úlet stopku na tři utkání, ale dokázal se vzchopit a pomoct ke dvěma brněnským vítězstvím. O tom posledním navíc rozhodl brankou v 64. minutě.

„Ten zákrok na mě bych už neřešil. Co se stalo, stalo se. Hokej je tvrdá hra a s něčím takovým se musí počítat. Je hezké dát vítězný gól, ale my hrajeme hlavně o body. Máme dva, což je super,“ řekl rodák z Topolčan.

Jozef Kováčik byl tvrdě atakován od Richarda Nedomlela. Jak si celou situaci pamatuje? Na jeho dojmy bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.

Stejně jako v prvním utkání dlouho držela tenké vedení Sparta. Měla spoustu šancí, které však znovu během druhé třetiny ukázkově kryl gólman Marek Čiliak. Od třetí třetiny však stoupal brněnský nátlak, zásluhou kterého se mužstvu kouče Libora Zábranského podařilo srovnat stav utkání.

„Do prodloužení jsme chtěli nastoupit aktivně jako ve třetí třetině. Byli jsme si vědomi toho, že máme na to, abychom porazili Spartu i podruhé. Cítili jsme v sobě stále obrovskou sílu,“ byl přesvědčen Kováčik.

O své trefě, která poslala brněnské hráče a fanoušky do euforie, si nejdřív nebyl zcela jistý. „Chvíli jsem nevěděl, zda mi to tam padlo nebo ne. Slyšel jsem, jak to tam cinklo. Podíval jsem se a bylo to tam. Když se začali lidi radovat, tak to bylo jasné a přidal jsem se,“ přiznal s úsměvem bývalý hráč Slovanu Bratislava. Velký podíl na vítězné brance připsal útočníku Martinu Zaťovičovi.

Sparta - Kometa Brno: Domácí na kolenou! Kováčik prostřelil Pöpperleho, 2:3 po prodloužení

„Martinova přihrávka byla parádní. V sezoně jsme to občas zkoušeli, ale mockrát mi to nepřihrál. (směje se) Před tím gólem v prodloužení jsem mu říkal: hej starý, pošli mi to tam a já to tam mrsknu. Tak mi přihrál a vyšlo to. Jsem strašně rád,“ líčil situaci před vítěznou brankou Komety.

Asistent gólu Zaťovič jeho slova potvrdil. „Říkal mi Jóžo, ať mu to tam načepuju. Řekl jsem ok, poslal puk a byl tam!“ smál se.

Klíček k úspěchu ve druhém střetnutí s Pražany viděl Kováčik v ubráněných oslabeních. Hlavně z toho dvojnásobného na konci prostřední části. „Nevím, co bych na to řekl. Během sparťanské přesilovky pět na tři předvedli kluci neskutečnou dřinu a odhodlání. Navíc ještě proti tak ofenzivně laděnému mužstvu jako je Sparta. Jedeme na maximum a štěstěna stojí při nás. Jde o týmový výkon. Chci všem moc poděkovat,“ vzkázal s vděkem svému mužstvu.

Vitalita a chuť mužstva po výhře je podle Kováčika především v hlavě. „Je to hodně o psychice. Poslední měsíce jsme byli špatní a měli jsme to na mysli. Ke konci jsme však úplně přeladili a dostali se do kupy. V play off jsme zatím ukázali, že máme obrovský potenciál a sílu. Každý vyhraný zápas dodá hráči obrovské sebevědomí. Věřím, že psychika je na naší straně, ale nesmíme nic podcenit,“ na závěr varuje.