V lese trefil kance, na ledě chce dávat gól. Adamský piloval střelbu

Přesnou mušku bude ve čtvrtfinále Generali play off extraligy potřebovat. Třinecký útočník Martin Adamský ji během čekání na jméno soupeře piloval i mimo hokejové arény. Zastřílel si v lese. Co skolil? „Dvě prasata. Střelené zhruba do sedmdesáti metrů. Zatím jsem se rozstřílel, teď aby se to přeneslo i na led,“ líčí s úsměvem Adamský před bitvou s Piráty Chomutov. První čtvrtfinálový duel hrají Oceláři dnes doma od 17 hodin.

Brankář Šimon Hrubec říkal, že vám to na tréninku střílí a trefujete vikýře, souhlasí?

„Jasně, říkám klukům, dejte mi to do kuchyně a jděte slavit... Ne, je to zatím jen příprava. Ale spadl z nás jakoby tlak ze základní části, kdy jsme museli postoupit z co nejlepšího místa. Teď už nás čeká sladká část sezony.“

V play off teď tlak necítíte?

„Samozřejmě, o tom se nemusíme bavit. Cíle jsou tady nejvyšší, sami je v kabině máme. Hurá do toho!“

Překvapil vás Chomutov tím, jak otočil předkolo s Mladou Boleslaví?

„Upřímně, já si soupeře nijak dopředu nevybíral. Pokud chcete titul, musíte porazit všechny. Co mě ale překvapilo, jak to otočili. To ano. V prvních dvou zápasech dostali doma třináct gólů, dva dali a nakonec to ještě otočili. To klobouk dolů.“

Nabudí to Piráty i do série s vámi?

„To je otázka spíš na ně. Mají před sebou hodně velkého soupeře.“

Měli jste pauzu jedenáct dní, jak jste ji kromě přípravy a tréninků vyplnil?

„Pro mě to bylo super, já si odpočinul. Něco jsem nastřílel i v lese, cítil jsem se spokojený.“

Co jste skolil?

„Dvě prasata. Do lesa si chodím odpočinout. Byl jsem tam na noc, tahle zvěř chodí jen v noci, nebo nad ránem. Já jsem měl štěstí, že přišla do půlnoci.“

Jak dalekonosné to byly trefy?

„Do sedmdesáti metrů střeleno. Zatím jsem se rozstřílel, teď aby se to přeneslo i na led.“ (usměje se)