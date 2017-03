Radivojevič povede Liberec za titulem: Manželka i děti musí z domu

Boj o vše je pro něj jako katalyzátor. Sedí mu. Je to i čas, kdy mění rituály. „Vždy v den zápasu potřebuju mít tak od dvanácti do tří klid. Nejraději mám, když si můžu před utkáním pospat,“ prozrazuje liberecký útočník Branko Radivojevič s tím, že s hlídáním tří dětí pomůžou i babičky. V minulém zlatém play off byl nejproduktivnějším Bílým Tygrem. Dnes povede tým za obhajobou v prvním čtvrtfinále proti Plzni (18.20) jako kapitán.

Jsou hráči, pro které jsou vyřazovací boje doslova stvořené. Mezi takové patří i Branko Radivojevič. „Týmový hráč přesně pro play off,“ chválil ho před rokem trenér Filip Pešán, kdy rodák z Piešťan táhl Bílé Tygry kanadskými body do finále. Bodoval v deseti ze čtrnácti duelů.

Gólman Ján Lašák říkal, že v play off zrajete jako víno, pozdní sběr, jižní svah. Na jakou jakost se cítíte nyní?

(usměje se) „Cítím se dobře. Na začátku sezony to ještě nebylo ono, ale postupem času se do toho člověk vždy dostává víc a víc. Čím víc se hraje, tím je to pro starší hráče lepší. Věřím, že jsme dobře nachystaní. Myslím, že jsme sezonu zakončili tak, jak nikdo nečekal, to znamená Prezidentským pohárem. Ale jak jsem říkal i v kabině: za tím vším musíme udělat tlustou čáru, začíná nová sezona. Máme šanci dojít opět hodně daleko, věřím, že se to podaří.“

Čím to, že vám play off sedí?

„Sezona je vybičovaná, už jde do tuhého. Myslím, že tehdy mě to baví nejvíc, jsem vyhecovaný. Možná mladší hráči by některé situace řešili jinak než já, ale je to jedno. Je to samozřejmě pěkné, když člověk pomůže i statistikami, ale o to nejde, super bude, když bude tým vyhrávat. Minulý rok nám to všechno vyšlo krásně. Byl to můj první titul a úplně jsem si to užíval. Chtěl bych to fakt zažít znovu. Ale je tady osm hladových týmů, takže to bude hodně těžké.“

Může souviset i s vaší balkánskou krví, že máte rád, když je to na hraně?

„Je to možné. Rodiče o mně vždy říkali, že jsem prchlivý, typický Balkánec, rychle vybuchnu. Ale čím jsem starší, tím to mám méně. Samozřejmě, někdy to ve vás přepne a musím se ovládat víc, ale už to není tak časté. Chci si to hlavně užít, nikdy nevíte, zda to není naposledy. Je tu výborná parta chalanů, výborný mix starších a mladších, dobrá střední generace. Máme to dobře rozehrané.“

Děláte v play off něco jinak než v základní části?

„Hlavně prosím manželku, abych měl v den zápasu klid a prázdný dům. Vždy v den zápasu potřebuju mít tak od dvanácti do tří klid. Nejraději mám, když si můžu před utkáním pospat. Když mám doma tři děti, to se někdy moc nedá. Věřím, že mi vyjdou stejně jako minulý rok vstříc, abych měl před zápasem tu svou pohodu, snad přijedou i babičky a pomohou, to ještě musíme doladit.“

Takže rodinu pošlete třeba do zoo?

(směje se) „To nevím. Ale minulý rok bylo pěkný počasí, takže se dalo jít ven nebo šli do obchodu. Věřím, že si zase nějaký program udělají, abych měl pohodu. Rodina je samozřejmě na prvním místě, ale jak jsem říkal, v den zápasu je fajn vypnout a soustředit se jen na hokej.“

Odpočinek? Spánek, televize i knížka

A co děláte? Celé tři hodiny spíte?

„To ne, tak třicet minut. Prostě zavřu oči, relax, pohoda. Někdy koukám na televizi, nebo si něco přečtu. Je to fajn mít takový klid. Za rok ho moc nemám, neboť tři děti jsou fakt hodně, ale v tyto dny je ho opravdu zapotřebí.“

Vaši dva synové hrají rovněž hokej, říkají vám naopak, že musíte na oplátku pro ně znovu vyhrát?

(směje se) „Už to berou tak trochu jako samozřejmost. Na Prezidentský pohár řeknou, že ten už měli. Jako by to mělo jít automaticky. Ale staršímu je už deset a myslím, že dobře chápe, že to bude těžké. Ale na play off se oba těší stejně jako já.“

Ptají se vás, kolik letos uděláte kanadských bodů?

„To ne. A jsem rád, že to takhle není. Říkám jim, že to není o mých gólech a nahrávkách, ale že je důležité, aby člověk hrál dobře pro mužstvo.“

A snaží se vám starší syn třeba i radit?

(směje se) „Samozřejmě že když mám šanci, tak starší řekne, že jsem dřevák, když ji nedám. Ale to máme navzájem, my se tak hecujeme. Ale že by mi radil? To si ještě nedovolí.“

720p 480p 360p 240p <p>Bílí Tygři ovládli základní část a v pátek přebrali pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje. Ve VIDEU se podívejte na vtipný moment s kapitánem Tygrů Brankem Radivojevičem. </p> REKLAMA Vtipný moment z předávání poháru. Sáhnu si až potom, bránil se Radivojevič • VIDEO iSport TV

V kabině však patříte již delší dobu k nejvýraznějším lídrům. Kdy jste vůbec tyhle schopnosti v sobě objevil?

„Ani nevím, jsem prostě jeden z nejstarších. Někdy když člověk vidí, že se nedaří a je potřeba zakřičet, nemám s tím problém. Ono ani letos takových zařvání nebylo třeba tolik, jako možná minulou sezonu. (usměje se) Chalani dřou a makají. Máme tu více lídrů. Janko (Ján Lašák) je jeden z nejlepších. Nezdá se to, je brankář, ale když něco řekne, vždy to má velký smysl a každý si to vezme k srdci. Ale i Švícko (Martin Ševc), Jelen (Petr Jelínek). Máme se o koho opřít, jsme tu dobrá parta a jdeme za tím.“

Platí u vás, že čím jste starší, tím více si to užíváte?

„Ano, člověk nikdy neví, kolik play off ještě bude. Sezona je fakt dobře rozehraná, začínáme doma, je potřeba si takové okamžiky užít. Mladým jsem minulý rok i říkal, že kariéra strašně rychle uběhne. Nezdá se to, ale jde sezona za sezonou a najednou zjistíte, že je vám pětatřicet, a když nemáte žádný titul, víc se na to zaměříte protože chcete něco vyhrát. Minulý rok se mi to podařilo v kariéře mezi muži poprvé a fakt jsem si to užil. A nikdy nevíte, kdy se to zopakuje.“

Když jste minulý rok vyhrál poprvé, znamená to, že jste letos uvolněnější?

„Vůbec, to je jak droga! Když je asi člověk na něčem závislý, chce to ještě víc. A já to mám stejné. Byl to parádní úspěch, celé město si to užilo. Je to jedno z mých posledních play off a chci to dotáhnout co nejdále.“

Aby se to povedlo, zlepšit musíte přesilové hry, které jste v základní části měli třetí nejhorší v extralize. Trénovali jste je hodně?

„Ano, v posledním týdnu jsme na nich pracovali hodně. Máme dost porad, víme, kde děláme chyby. Je to už jen na nás hráčích. Plzeň hraje oslabení velmi agresivně, takže se na to musíme připravit. Bude to rozhodovat zápasy. Minulý rok nám to v hodně zápasech pomohlo.“

Mimochodem, nepřipravoval jste se v hlavě už na Boleslav, když vedla s Chomutovem 2:0 na zápasy? Čekal jste ještě obrat?

„Přiznám se, že ani ne, moc jsem tomu nevěřil. Chomutov hrál dobře celý rok, má velmi nepříjemné mužstvo. Obě série byly zajímavé, vyšlo to na pět zápasů, historicky to otočila dvě mužstva. Klobouk dolů.“