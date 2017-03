ONLINE: Třinec vstupuje do play off, s Chomutovem ztrácí 0:2

Jako předposlední odstartují svou pouť extraligovým play off play hokejisté Třince. Oceláři vstoupí do série proti Chomutovu s vědomím, že Piráty od jejich postupu do nejvyšší soutěže v roce 2012 na domácím ledě porazil ve všech dosavadních osmi zápasech. Třinecký kouč Vladimír Kýhos se v Chomutově narodil a v severočeském týmu také dlouho působil. Zápas v Třinci začne v 17 hodin.