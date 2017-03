ONLINE: Mistr z Liberce vyráží za obhajobou. Nad Plzní vede 2:0

Do čtvrtfinále play off hokejové extraligy dnes od 18.20 vstoupí i úřadující mistři z Liberce, kteří doma vyzvou Plzeň. Pokud do utkání naskočí v plzeňské sestavě zkušený obránce Petr Kadlec, bude novým extraligovým rekordmanem s 1210 starty. "Plzeň je velmi silný tým s výborným brankářem, který zvládl obtížnou sérii. A nás nečeká nic lehkého," řekl liberecký kouč Filip Pešán.