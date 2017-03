Třinecký Rákos po faulech zpytoval svědomí: Asi jsem moc chtěl

Dvakrát se do půlky zápasu posadil na trestnou lavici a dvakrát ji opouštěl předčasně. Fauly třineckého útočníka Daniela Rákose, které Chomutov bleskově potrestal, lámaly první čtvrtfinále Generali play off extraligy. Oceláři prohráli 0:2 a v sérii ztrácí 0:1 na zápasy.

„Dostali jsme dva góly v oslabení po mém vyloučení, nepříjemné,“ zpytoval svědomí Daniel Rákos. „Nevím, asi to bylo z toho, že jsem moc chtěl. Zbytečné.“ Poprvé šel na trestnou v 15. minutě za vysokou hůl. A za 33 sekund otevřel Michal Vondrka skóre. Podruhé dostal Rákos dvě minuty za hrubost ve 25. minutě. A chomutovský úder byl ještě rychlejší. Uběhly jen 4 vteřiny, co Michal Poletín tečoval střelu Jana Rutty.

Rákos na trestné trpěl. „Ty góly byly, nechci říct šťastné, ale jednou tam byl padající lob, který jsme podskočili a podruhé střela od modré a tečovaná. Nepřijde mi, že by to bylo něco, co nacvičují. Ale na to se teď nikdo ptát nebude.“

Oceláři při svých přesilovkách zdaleka tolik úderní nebyli. „Měli jsme v nich takový optický tlak, ale chyběly střely a to rozhodlo,“ věděl Rákos. Uznal, že perfektní výkon předvedl i chomutovský Ján Laco v bráně. „Play off rozhodují gólmani, bez nich se to nedá. On je podržel. Šance jsme měli, ale neproměnili jsme je. Musíme to zlepšit a víc střílet. Hodně jsme to přehrávali a střely chyběly.“

Třinec - Chomutov: Laco kouzlí! Parádně zasáhl vyrážečkou proti Galvasovi

Třinec - Chomutov: Skvělý Laco! Takhle zasáhl proti Netíkovi